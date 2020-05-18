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18 травня 2020, понеділок, 10:33 14
Силові структури 2020-05-18T12:00:03+03:00
Українські Новини
За минулу добу в Україну повернулися 550 осіб спецрейсами

За минулу добу в Україну повернулися 550 осіб спецрейсами

Елена Новикова
Держприкордонслужба, Евакуація українців, спецрейси, Повернення спецрейсами
Держприкордонслужба. Фото: прес-служба ДПСУ
Держприкордонслужба. Фото: прес-служба ДПСУ

550 пасажирів прибули в Україну спецрейсами з Португалії, Італії, ОАЕ, Іспанії за минулу добу, 17 травня, після того, як 16 травня 184 пасажири прибутку спецрейсами із США, Кіпру та Фінляндії.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.

"За добу аеропорт "Бориспіль" прийняв 4 пасажирських спеціальних авіарейсу з Лісабона, Мілана, Дубая і Аліканте. Всього прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" оформили понад 550 пасажирів", - сказано в ньому.

В обов'язковому порядку прикордонники провели температурний скринінг кожного пасажира.

Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено.

Також жоден з пасажирів не скаржився на самопочуття.

Всі без винятку прибули громадяни встановили мобільний додаток "Дій вдома" і зобов'язалися перебувати на самоізоляції за вказаними в ньому адресами.

Під час паспортного контролю прикордонники перевірили правильність внесення прибулими громадянами необхідної інформації в мобільний додаток "Дій вдома".

Всього за минулу добу прикордонники оформили на в'їзд в Україну та виїзд з України 20,2 тис. осіб.

Як повідомляли Українські Новини, 14 травня 581 пасажир прибув в Україну і спеціальними чартерними авіарейсами зі Швейцарії, Таїланду, Німеччини, Азербайджану і Туреччини.

Також 11 травня 600 українців прибутку спецрейсами з Азербайджану, Великобританії, Італії та Ізраїлю.

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