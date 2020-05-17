Спецрейсами из США, Кипра и Финляндии вернулись почти две сотни украинцев

184 пассажира прибыли спецрейсами из США, Кипра и Финляндии за прошедшие сутки после того, как 14 мая 581 пассажир прибыл в Украину специальными и чартерными авиарейсами из Швейцарии, Таиланда, Германии, Азербайджана и Турции, после того, как

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, за прошедшие сутки аэропорт "Борисполь" (Киевская область) принял 3 пассажирских чартерных и специальных рейса.

"Всего пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили 184 человека, прибывших самолетами из Нью-Йорка, Ларнаки и Хельсинки.

В обязательном порядке пограничники провели температурный скрининг каждого пассажира. Лица с повышенной температурой тела не обнаружены. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие", - говорится в сообщении.

Всего за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд в Украину и на выезд из Украины 21,6 тыс. человек.

Как сообщали Українськi Новини, 600 украинцев прибыли спецрейсами из Азербайджана, Великобритании, Италии и Израиля.

10 мая в Украину вернулись больше 500 украинцев.

Также 9 мая из Кувейта домой вернулись 46 украинцев.



