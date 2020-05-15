Немецкая авиакомпания хочет возобновить рейсы из Киева с июня

Авиакомпания Lufthansa (Германия), входящая в группу авиакомпаний Lufthansa Group, намерена возобновить выполнение рейса "Киев - Франкфурт" с 1 июня в то время, как министр инфраструктуры Владислав Криклий заяивил, что регулярные авиарейсы по Украине могут восстановить в конце лета или в начале осени

Об этом говорится в сообщении группы, передают Українськi Новини.

"Начиная с начала июня, Lufthansa предлагает возобновить обслуживание рейсов из Киева во Франкфурт. Это соединение является частью общего расписания перезапусков, которое к концу июня достигнет 130 пунктов назначения", - сказано в нем.

Отмечается, что рейс предположительно будет осуществляться по понедельникам, средам и пятницам.

В целом группа планирует расширить свое расписание к концу июня до около 1 800 еженедельных рейсов в более чем 180 направлений по всему миру.

Дальнейшее возобновление дальнемагистральных рейсов Lufthansa запланировано на 2-ю половину июня.

Austrian Airlines решили продлить приостановку регулярных рейсов с 31 мая по 7 июня, возобновление рассматривается в июне.

Swiss планирует возобновить обслуживание в различных направлениях в Средиземноморском регионе, и другие крупные европейские центры также будут добавлены к программе.

Brussels Airlines планируют возобновить полеты с сокращенным предложением сети с 15 июня.

Отмечается, что при планировании поездки клиенты должны учитывать текущие правила въезда и карантина соответствующих пунктов назначения.

На протяжении всей поездки могут быть наложены ограничения из-за более строгих правил гигиены и безопасности.

Услуги общественного питания на борту остаются ограниченными, кроме того, пассажирам по-прежнему будет предложено носить маски и другие средства защиты на борту в течение всей поездки.

Ранее Українськi Новини писали о том, какие права имеют пассажиры, авиарейсы которых отменили из-за коронавируса.

Также авиакомпания Wizz Air начал выполнять возвраты билетов на отмененные рейсы в автоматическом режиме в связи с коронавирусом.