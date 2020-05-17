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17 травня 2020, неділя, 23:47 7
Транспорт 2020-05-18T00:30:02+03:00
Українські Новини
Прогноз плачевний: МАУ закрила продаж квитків до липня

Прогноз плачевний: МАУ закрила продаж квитків до липня

Ярина Вацяк
МАУ, авіакомпанія, авіарейси, Коронавірус
МАУ
МАУ

В той час, як в Європі змінили процедуру польотів, а український уряд найближчим часом не планує відновлювати авіарейси, авіакомпанія МАУ закрила продаж квитків на всі міжнародні рейси до 1 липня після аналізу ситуації в країнах потенційної маршрутної мережі, а також в Україні.

Про це повідомив президент авіакомпанії Євген Дихне, пише Avianews.

За його словами, прогноз розвитку ситуації є плачевним, і Україна є частиною глобального тренда. Це виявиться в тому, що галузь вийде на показники, які планувалися на 2020 рік, тільки в 2023 році.

Дихне вважає, що в першу чергу будуть відновлюватися середньомагістральні перельоти, що вплине на структуру флоту авіакомпаній, які почнуть виводити старі і далекомагістральні літаки.

"Пріоритетом діяльності авіакомпаній стане зниження витрат шляхом ефективного управління своїм парком. Вони будуть використовувати закінчення дії договорів для скорочення парків, а також намагатися знижувати лізингові платежі", — зазначив президент МАУ.

Він також вважає, що криза призведе до зміни сервісу в аеропортах та на борту літака. Будуть тимчасово закриті бізнес-зали, магазини Duty Free. На рейсах заборонять провезення ручної поклажі в салоні, а замість гарячого харчування почнуть видавати запаковані страви.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має намір відкрити кордони через 30 днів після відкриття їх європейськими сусідами.

У свою чергу авіакомпанія Lufthansa (Німеччина) має намір відновити виконання рейсу "Київ - Франкфурт" з 1 червня.

 

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