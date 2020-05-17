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17 мая 2020, воскресенье, 21:47 75
Транспорт 2020-05-17T22:00:02+03:00
Українські Новини
Справка об анализах на COVID-19 и высадка по одному: как изменились полеты в эпоху коронавируса

Справка об анализах на COVID-19 и высадка по одному: как изменились полеты в эпоху коронавируса

Ярина Вацяк
Авиакомпании, Коронавирус, аэропорты, авиарейсы
Проверка в аэропорту. Фото: Кирилл Рубинский
Проверка в аэропорту. Фото: Кирилл Рубинский

В то время, как украинское правительство пока не планирует возобновление авиасообщения между странами, в Европе уже изменили процедуру прохождения контроля в аэропортах, посадки и высадки пассажиров.

Если ранее авиапассажиры при полете в границах Шенгенской зоны проходили минимум контролей, то теперь страны ввели строгие ограничения на передвижение и специальные меры безопасности. В результате поездка, которая занимала раньше 1-2 часа, теперь растягивается на полдня.

О том, как поменялись полеты в Европе, на своем опыте недавнего перелета из Парижа в Вену рассказал Кирилл Рубинский, пишет Avianews.

Основные факты:

  1. Австрия принимает всех европейцев, но они должны иметь справку о прохождении анализов на COVID-19. Принимаются только немецкие и швейцарские справки. Остальным нужно предварительно записаться и пройти за 190 евро анализ по прилету в аэропорту.
  2. Лететь можно только по уважительной причине. Такими считаются бизнес или проблемы со здоровьем родственников. При себе необходимо иметь письменное подтверждение цели поездки. Без него не выдадут посадочный талон в аэропорту и не заселят в гостиницу в Австрии.
  3. Во время прилета и вылета возобновлен паспортный контроль, где спрашивают информацию о цели поездки, месте пребывания и другие наводящие вопросы.
  4. В самолете вставать и ходить в туалет можно только по одному человеку: один вышел, сел — другой встал и пошел.
  5. В бизнес-классе сильно упростили питание — теперь оно представляет из себя запакованные сэндвичи. Также пассажирам выдают бутилированную воду. Других напитков нет.
  6. Высадка из самолета по прилету происходит после получения разрешения от стюардессы. Выход происходит по группам и занимает около часа. На выгрузку заполненного на 50% Airbus A320 теперь требуется семь автобусов, чтобы поддерживать санитарную дистанцию.
  7. Из автобуса высадка происходит по одному человеку. Специальный контролер проверяет, правильно ли надета маска на пассажире и соблюдает ли он дистанцию.

Аэропорт. Фото: Кирилл РубинскийАэропорт. Фото: Кирилл Рубинский

Пустой Аэропорт. Фото: Кирилл РубинскийПустой Аэропорт. Фото: Кирилл Рубинский

Как сообщали Українські Новини,  премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина намерена открыть границы через 30 дней после открытия их европейскими соседями. 

Тем временем, НБУ рассчитывает, что запрет на отдых за границей компенсирует снижение денежных переводов заробитчан.

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