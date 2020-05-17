Після того, як Всеукраїнська аграрна рада заявила, що середні та малі фермери 70-80% своєї продукції реалізовують на продовольчих ринках, а після їх закриття аграріям ніде продати товар, в селищі Гостомель, що під Києвом, місцевий фермер викинув у полі тонни моркви. Про це в Facebook написав користувач на ім'я Andrew Havand. "Тільки що по дорозі зустрів ймовірно один з результатів карантину. Гори моркви яку викинули гнити. Як сказали місцеві які це збирали на корм тваринам, місцевий підприємець збанкрутував тому що нікуди збувати продукцію і викинув це все ...", - написав користувач соцмережі. Andrew Havand зазначає, що подібних випадків по всій країні можуть бути сотні. Морквяне кладовище під Києвом 🥕Збанкрутілий фермер вивіз на поле урожай моркви через проблеми з реалізацією.А міг би і покреативити, щоб заробити грошей та хайпонути.Стартап-нація vs панікери - 1:0. 📹: Andrew Havand pic.twitter.com\/9E4inIWtAS — Букви (@Bykvu) May 17, 2020 Як повідомляли Українські Новини, після того, як у столиці почалося ослаблення карантину, в Києві відкрився 31 продовольчий ринок. Тим часом, в Одеській області можуть оголосити надзвичайну ситуацію через неврожай.