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17 травня 2020, неділя, 16:19 10
Суспільство 2020-05-17T17:45:02+03:00
Українські Новини
Відео дня: Тонни моркви фермер викинув на смітник під Києвом

Відео дня: Тонни моркви фермер викинув на смітник під Києвом

Надежда Комендантова
Фермер, відео дня, Морква

Після того, як Всеукраїнська аграрна рада заявила, що середні та малі фермери 70-80% своєї продукції реалізовують на продовольчих ринках, а після їх закриття аграріям ніде продати товар, в селищі Гостомель, що під Києвом, місцевий фермер викинув у полі тонни моркви.

Про це в Facebook написав користувач на ім'я Andrew Havand.

"Тільки що по дорозі зустрів ймовірно один з результатів карантину. Гори моркви яку викинули гнити. Як сказали місцеві які це збирали на корм тваринам, місцевий підприємець збанкрутував тому що нікуди збувати продукцію і викинув це все ...", - написав користувач соцмережі.

Andrew Havand зазначає, що подібних випадків по всій країні можуть бути сотні.

Як повідомляли Українські Новини, після того, як у столиці почалося ослаблення карантину, в Києві відкрився 31 продовольчий ринок.

Тим часом, в Одеській області можуть оголосити надзвичайну ситуацію через неврожай.

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