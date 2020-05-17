Після того, як Всеукраїнська аграрна рада заявила, що середні та малі фермери 70-80% своєї продукції реалізовують на продовольчих ринках, а після їх закриття аграріям ніде продати товар, в селищі Гостомель, що під Києвом, місцевий фермер викинув у полі тонни моркви.

Про це в Facebook написав користувач на ім'я Andrew Havand.

"Тільки що по дорозі зустрів ймовірно один з результатів карантину. Гори моркви яку викинули гнити. Як сказали місцеві які це збирали на корм тваринам, місцевий підприємець збанкрутував тому що нікуди збувати продукцію і викинув це все ...", - написав користувач соцмережі.

Andrew Havand зазначає, що подібних випадків по всій країні можуть бути сотні.

Морквяне кладовище під Києвом 🥕

Збанкрутілий фермер вивіз на поле урожай моркви через проблеми з реалізацією.



А міг би і покреативити, щоб заробити грошей та хайпонути.



Стартап-нація vs панікери - 1:0.



📹: Andrew Havand pic.twitter.com/9E4inIWtAS — Букви (@Bykvu) May 17, 2020

Як повідомляли Українські Новини, після того, як у столиці почалося ослаблення карантину, в Києві відкрився 31 продовольчий ринок.

Тим часом, в Одеській області можуть оголосити надзвичайну ситуацію через неврожай.