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16 мая 2020, суббота, 15:05 569
Общество 2020-05-16T15:15:01+03:00
Українські Новини
Зеленский поздравил украинцев с Днем Европы

Зеленский поздравил украинцев с Днем Европы

Ольга Фандорина
Европа, Европейский союз, День Европы, Владимир Зеленский
День Европы. Фото: if.gov.ua
День Европы. Фото: if.gov.ua

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Европы.

Поздравление он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня мы отмечаем особый праздник - День Европы. Уверен, что "Украина - это Европа" не должно стать просто формальным лозунгом, который мы вспоминаем раз в год. Это должно быть частью нашего сознания. Я говорил, что Европа - это прежде всего способ мышления. Европа начинается с каждого из нас. С каждого гражданина. С соблюдения законов, уплаты налогов, защиты демократических ценностей и гражданского общества, свободного волеизъявления, свободы слова, мысли и вероисповедания, равенства и уважения. С "аллергии" на то, чтобы принимать или давать взятки, с правильно запаркованного авто и окурка, выброшенного в помойку. Давайте делать так, чтобы День Европы был у нас каждый день", - написал он.

Президент также подчеркнул что в этом году Европа отметила 70-летие провозглашения Декларации Роберта Шумана, с которой начал свой отсчет Европейский Союз.

"Слова Шумана актуальны и сегодня: "Европа не будет построена сразу или по единому плану". Построение объединенной, процветающей и успешной Европы продолжается. Для меня очевидно, что этот процесс не может считаться завершенным без Украины. Верим, что этот день обязательно наступит, и наше государство будет полноправной частью европейской семьи!" - добавил Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, в третий четверг мая украинцы будут отмечать Всемирный день вышиванки, который припадает на 21 мая.

12 мая отмечали Международный день медицинской сестры, к празднику Украина присоединилась с 1997 года.

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