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12 мая 2020, вторник, 07:30 77
Lifestyle 2020-05-12T07:30:01+03:00
Українські Новини
Сегодня Международный день медсестры: история возникновения праздника

Сегодня Международный день медсестры: история возникновения праздника

Ирина Николенко
Праздники, День медика, Медсестра, Медработники
12 мая Международный день медсестры. Фото: pexels
12 мая Международный день медсестры. Фото: pexels

12 мая отмечают Международный день медсестры, в то время как по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире не хватает 6 миллионов медсестер. Українські Новини собрали интересные факты о Международном дне медсестры.

Ежегодно в мире 12 мая отмечают день медицинской сестры. Украина присоединилась к этому празднику с 1997 года по инициативе Министерства здравоохранения и Ассоциации медицинских сестер Украины.

Интересные факты

Наибольшее количество медицинских сестер в Финляндии ­– на 100 тысяч человек приходится 2162 медсестры. Например, на Гаити на такое же количество – 5 медсестер.

Всемирный день медицинской сестры 12 мая празднуют уже более ста лет, но официально утвердили только в 1971 году.

День медицинской сестры начали отмечать с тех пор, как сестры милосердия из 141 стран мира объединились в профессиональную общественную организацию ­– международный совет медицинских сестер.

Первую службу сестер милосердия основала английская медицинская сестра Флоренс Найнтингейл во время Крымской войны в 1853-1856 годов. По решению Международной организации Красного креста, в ее день рождения – 12 мая основали этот праздник.

Как сообщали Українські Новини, 10 мая в Украине отмечали День матери.

5 мая отмечали Всемирный день гигиены рук – как правильно мыть руки во время пандемии коронавируса. 

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