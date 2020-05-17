Зеленський вшанував пам'ять жертв політичних репресій

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, Зеленський відвідав Національний історико-меморіальний заповідник "Биківнянські могили" та взяв участь у заходах до Дня пам'яті жертв політичних репресій.

Він поклав квіти до братської могили, а також встановив лампаду і вшанував пам'ять жертв тоталітаризму у центрального монумента меморіалу "Биківнянські могили".

Крім того, Зеленський поклав квіти до пам'ятного знаку польських поховань.

Політрепресії. Фото: Офіс Президента

"Шокують колосальні масштаби злочинів та їх антигуманна природа. Абсолютно чужа як законам нормального людського буття, так і суспільного ладу цивілізованого світу. Тоталітарна машина без коливань знищувала на своєму шляху людські життя і долі", – заявив він.

При цьому Зеленський підкреслив, що сучасні та майбутні покоління повинні зробити все для неповторення подібних злочинів.

"У незалежній демократичній Україні життя і здоров'я громадян завжди будуть моїми безумовним пріоритетом", – зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини, у суботу Зеленський привітав українців з Днем Європи.

У третій четвер травня українці будуть відзначати Всесвітній день вишиванки, який припадає на 21 травня.

12 травня відзначали Міжнародний день медичної сестри, до свята Україна приєдналася з 1997 року.