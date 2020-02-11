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11.02.20 11:00 Круглый стол: "Нужны ли украинцам наличные?"

11 февраля 2020, вторник, 10:07 117
Финансы 2020-02-11T10:13:52+02:00
Українські Новини
В 2019 больше всего денежных переводов от трудовых мигрантов поступило из Польши

В 2019 больше всего денежных переводов от трудовых мигрантов поступило из Польши

Сергей Жолобецкий
НБУ, трудовые мигранты, денежные переводы, Валюта, Доллары
Украинцы продолжают выезжать на работ за границу
Украинцы продолжают выезжать на работ за границу

По итогам 2019 года больше всего денежных переводов от трудовых мигрантов поступило из Польши, при этом Россия по объему переводов оказалась на третьем месте.

Об этом Українським Новинам сообщили в НБУ.

По предварительным данным объем частных переводов в Украину из-за границы в 2019 году составил 11,98 млрд долларов (вместе официальными и неформальными каналами).

Это на 7,8% больше, чем годом ранее (в 2018 году объем переводов составил 11,1 млрд долларов).

По предварительным данным наибольшие объемы переводов в Украину поступили из следующих стран: Польша (3,8 млрд долларов), Чехия (1,1 млрд долларов), Россия (1 млрд долларов), Соединенные Штаты Америки (0,98 млрд долларов) и Великобритания (0,6 млрд долларов).

73,1% средств по официальным каналам в прошлом году поступили в долларах, 25,3% - в евро, остальные - в других валютах.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк ранее прогнозировал объем денежных переводов от трудовых мигрантов в 11,5 млрд долларов по итогам 2019 года.

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11 февраля, на 1,82 коп. до 24,5188 UAH/USD.

Национальный банк в период с 3 по 7 февраля продал 45 млн долларов на межбанковском валютном рынке и купил рекордную сумму в этом году в 362,5 млн долларов.

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В 2019 больше всего денежных переводов от трудовых мигрантов поступило из Польши
Украина
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