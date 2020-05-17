НБУ розраховує, що заборона на відпочинок за кордоном компенсує зниження грошових переказів заробітчан

Національний банк прогнозує зниження обсягу грошових переказів від трудових мігрантів на 16,7%, або на 2 млрд доларів до 10 млрд доларів за підсумками 2020 року в порівнянні з 2019 роком.

Про це голова Національного банку Яків Смолій сказав в інтерв'ю ВВС, передають Українські Новини.

"Звичайно, з-за карантину ці надходження зменшилися. У 2019 році перекази (від трудових мігрантів) дали 12 млрд доларів. В цьому році ми очікуємо, що буде 10 млрд доларів. Але це буде компенсовано тим, що люди не зможуть виїхати на відпочинок за кордон", - сказав він.

За словами Смолія, згідно зі статистикою НБУ, українські громадяни витрачали близько 8-10 млрд доларів щорічно, перебуваючи на відпочинку за кордоном.

"Так як на пересуванні обмеження, люди не зможуть поїхати і витратити ці кошти. Це не добре, звичайно, але це буде компенсація з надлишком", - додав він.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з даними НБУ, за підсумками 2019 року найбільше грошових переказів від трудових мігрантів надійшло з Польщі, при цьому Росія за обсягом переказів опинилася на третьому місці. Зокрема, обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону в 2019 році становив 11,98 млрд доларів (разом з офіційними та неофіційними каналами).

Тим часом, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має намір відкрити кордони через 30 днів після відкриття їх європейськими сусідами.

Водночас міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що регулярні авіарейси по Україні можуть відновити в кінці літа або на початку осені.