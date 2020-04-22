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22 апреля 2020, среда, 19:29 960
Экономика 2020-04-22T19:29:48+03:00
Українські Новини
Всемирный банк подсчитал, как коронавирус отразится на денежных переводах от заробитчан

Всемирный банк подсчитал, как коронавирус отразится на денежных переводах от заробитчан

Надежда Комендантова
Всемирный банк, денежные переводы, Заробитчане, коронавирус в Европе, Переводы
Заробитчане. Фото: Ualife.net
Заробитчане. Фото: Ualife.net

В то время, как треть украинцев, которые живут и работают в Польше, заявили о потере или существенном ограничении работы из-за коронавируса, Всемирный банк (ВБ) оценивает денежные переводы в Украину в 2019 году от трудовых мигрантов в 16 млрд долларов, что на 14% превышает показатель 2018 года.

Об этом свидетельствуют данные ВБ, передают Українські Новини.

"Украина была крупнейшим получателем денежных переводов в регионе Европы и Центральной Азии в 2019 году. Украинские трудовые мигранты в прошлом году переслали на родину около 16 млрд долларов", - говорится в нем.

В то же время отмечается, что в 2020 году объемы денежных переводов в мире могут резко сократиться, примерно на 20%, из-за экономического кризиса вызванного пандемией COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 больше всего денежных переводов от трудовых мигрантов поступило из Польши. 73,1% средств по официальным каналам в прошлом году поступили в долларах, 25,3% - в евро, остальные - в других валютах.

Тем временем Приватбанк ввел прямые переводы в Азербайджан, после того, как изменил порядок продажи инвалюты через Приват24.

Также Национальный банк прогнозирует снижение объема частных денежных переводов в Украину на 0,5-1 млрд долларов в 2020 году

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