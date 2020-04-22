Всемирный банк подсчитал, как коронавирус отразится на денежных переводах от заробитчан

В то время, как треть украинцев, которые живут и работают в Польше, заявили о потере или существенном ограничении работы из-за коронавируса, Всемирный банк (ВБ) оценивает денежные переводы в Украину в 2019 году от трудовых мигрантов в 16 млрд долларов, что на 14% превышает показатель 2018 года.

Об этом свидетельствуют данные ВБ, передают Українські Новини.

"Украина была крупнейшим получателем денежных переводов в регионе Европы и Центральной Азии в 2019 году. Украинские трудовые мигранты в прошлом году переслали на родину около 16 млрд долларов", - говорится в нем.

В то же время отмечается, что в 2020 году объемы денежных переводов в мире могут резко сократиться, примерно на 20%, из-за экономического кризиса вызванного пандемией COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 больше всего денежных переводов от трудовых мигрантов поступило из Польши. 73,1% средств по официальным каналам в прошлом году поступили в долларах, 25,3% - в евро, остальные - в других валютах.

Тем временем Приватбанк ввел прямые переводы в Азербайджан, после того, как изменил порядок продажи инвалюты через Приват24.