"Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме: как прошел финальный концерт 2020

Международный музыкальный конкурс "Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме. Об этом было официально объявлено вечером в субботу, 16 мая, во время проведения в нидерландском Хилверсюми концерта "Europe Shine A Light" ("Европа зажигает свет"), который заменил отмененный финал конкурса 2020 года, пишет DW.

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Двухчасовое онлайн-шоу транслировалось в 45 странах. Под занавес концерта все артисты, номинированы для участия в ESC 2020, исполнили вместе хит "Love Shine a Light". Именно с этой песней в 1997 году на конкурсе "Евровидение" победила британская группа Katrina and the Waves. В условиях пандемии COVID-19 совместное исполнение песни проходило в режиме онлайн, а каждый артист находился у себя дома.

Одним из ярких моментов шоу стало исполнение немецким участником "Евровидения-2018" Михаэлем Шульте (Michael Schulte) вместе с нидерландской певицей Ильзе Где-Ланге песни "Ein bisschen Frieden" ("Немного мира"), с которой почти сорок лет назад, в 1982 году, выступила немецкая победительница "Евровидения" Николь (Nicole).

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Как сообщали Українські Новини, организаторы отменили конкурс Евровидения-2020 в Роттердаме из-за распространения коронавируса.

12 мая прошел первый полуфинал "Евровидения", а второй полуфинал прошел 14 мая.