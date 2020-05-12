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12 мая 2020, вторник, 16:11 698
Lifestyle 2020-05-12T17:30:38+03:00
Українські Новини
Первый полуфинал "Евровидения" начнется сегодня: где и когда смотреть

Первый полуфинал "Евровидения" начнется сегодня: где и когда смотреть

Ирина Николенко
Конкурс, Евровидение, Роттердам, GO-A, Коронавирус в мире
"Чествование песен Евровидения". Фото: eurovision.tv

Трансляция специального онлайн-шоу "Чествование песен Евровидения" первого дня полуфинала, в котором примет участие победитель Национального отбора на "Евровидение-2020" группа Go_А, начнется в 22:00 по киевскому времени, а в день финала состоится специальное шоу. Об этом передают Українські Новини.

Из-за пандемии коронавируса, песенный конкурс "Евровидение-2020", который должен был состоятся в Роттердаме, отменили еще в марте. Через несколько недель организаторы заявили о проведение онлайн проекта "Чествование песен Евровидения".

В проекте будут представлены песни 41 исполнителя, которые победили в национальных отборах.

12 и 14 мая состоятся первые полуфиналы, а 16 мая – в день финала, будет специальное шоу.

Онлайн трансляцию концертов можно посмотреть на официальном канале "Евровидения" в Youtube.

Видео стран-участниц будет идти по порядку, в котором они должны были выходить на сцену во время конкурса. Украинскую группу Go-A, победительницу национального отбора на "Евровидение-2020" можно увидеть сегодня, в первом полуфинале.

Кроме того, в рамках проекта "Чествование песен Евровидения" будет представлен контент от авторов YouTube – в рамках кампании YouTube #StayHome #WithMe.

Повтор онлайн-шоу можно будет увидеть на странице в Facebook общественного телеканале UA: ПЕРВЫЙ на следующий день после трансляции.

Как сообщали Українські Новини, из-за коронавируса, в Роттердаме отменили песенный конкурс "Евровидение-2020".

Вокальный конкурс "Евровидение-2021" Роттердам планирует провести у себя.

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