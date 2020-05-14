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14 мая 2020, четверг, 22:15 40
Шоу-бизнес 2020-05-14T22:20:00+03:00
Українські Новини
Сегодня проходит второй полуфинал Евровидения-2020: онлайн-трансляция

Сегодня проходит второй полуфинал Евровидения-2020: онлайн-трансляция

Надежда Комендантова
Конкурс, Евровидение, Роттердам, Евровидение-2020, Коронавирус в мире

Сегодня состоится второй концерт самого ожидаемоего события весны Евровидение-2020, который отменили из-за пандемии коронавируса.

Однако организаторы конкурса решили не оставлять зрителей без праздника музыки и предложили фанатам альтернативную версию проекта: онлайн-концерт, вторая трансляция которого началась 14 мая в 22:00 (по киевскому времени).

Из-за пандемии коронавируса, песенный конкурс "Евровидение-2020", который должен был состоятся в Роттердаме, отменили еще в марте. Через несколько недель организаторы заявили о проведение онлайн проекта "Чествование песен Евровидения".

В проекте будут представлены песни 41 исполнителя, которые победили в национальных отборах.

12 и 14 мая - первые полуфиналы, а 16 мая – в день финала, будет специальное шоу.

Во втором полуфинале в 22:00 мы увидим выступления 18 стран-участниц. А именно:

  • Австрия
  • Молдова
  • Польша
  • Сан-Марино
  • Сербия
  • Исландия
  • Чехия
  • Греция
  • Эстония
  • Дания
  • Болгария
  • Швейцария
  • Финляндия
  • Армения
  • Латвия
  • Грузия
  • Португалия
  • Албания

Онлайн трансляцию концертов можно посмотреть на официальном канале "Евровидения".

Видео стран-участниц будет идти по порядку, в котором они должны были выходить на сцену во время конкурса. Украинскую группу Go-A, победительницу национального отбора на "Евровидение-2020" можно увидеть сегодня, в первом полуфинале.

Повтор онлайн-шоу можно будет увидеть на странице в Facebook общественного телеканале UA: ПЕРВЫЙ на следующий день после трансляции.

Сегодня свои песни представили Албания, Армения, Австрия, Болгария, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Грузия, Греция, Исландия, Латвия, Молдова, Польша, Португалия, Сан-Марино, Сербия и Швейцария.

Смотрите онлайн-трансляцию второго концерта Евровидение-2020

Как сообщали Українські Новини, из-за коронавируса, в Роттердаме отменили песенный конкурс "Евровидение-2020".

12 мая прошел первый концерт конкурса. 

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