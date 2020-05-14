Сегодня проходит второй полуфинал Евровидения-2020: онлайн-трансляция

Сегодня состоится второй концерт самого ожидаемоего события весны Евровидение-2020, который отменили из-за пандемии коронавируса.

Однако организаторы конкурса решили не оставлять зрителей без праздника музыки и предложили фанатам альтернативную версию проекта: онлайн-концерт, вторая трансляция которого началась 14 мая в 22:00 (по киевскому времени).

Из-за пандемии коронавируса, песенный конкурс "Евровидение-2020", который должен был состоятся в Роттердаме, отменили еще в марте. Через несколько недель организаторы заявили о проведение онлайн проекта "Чествование песен Евровидения".

В проекте будут представлены песни 41 исполнителя, которые победили в национальных отборах.

12 и 14 мая - первые полуфиналы, а 16 мая – в день финала, будет специальное шоу.

Во втором полуфинале в 22:00 мы увидим выступления 18 стран-участниц. А именно:

Австрия

Молдова

Польша

Сан-Марино

Сербия

Исландия

Чехия

Греция

Эстония

Дания

Болгария

Швейцария

Финляндия

Армения

Латвия

Грузия

Португалия

Албания

Онлайн трансляцию концертов можно посмотреть на официальном канале "Евровидения".

Видео стран-участниц будет идти по порядку, в котором они должны были выходить на сцену во время конкурса. Украинскую группу Go-A, победительницу национального отбора на "Евровидение-2020" можно увидеть сегодня, в первом полуфинале.

Повтор онлайн-шоу можно будет увидеть на странице в Facebook общественного телеканале UA: ПЕРВЫЙ на следующий день после трансляции.

Сегодня свои песни представили Албания, Армения, Австрия, Болгария, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Грузия, Греция, Исландия, Латвия, Молдова, Польша, Португалия, Сан-Марино, Сербия и Швейцария.

Смотрите онлайн-трансляцию второго концерта Евровидение-2020:

Как сообщали Українські Новини, из-за коронавируса, в Роттердаме отменили песенный конкурс "Евровидение-2020".

12 мая прошел первый концерт конкурса.