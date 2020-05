Сегодня пройдет финальный онлайн-концерт Евровидения-2020. Где и когда смотреть трансляцию

В субботу, 16 мая, пройдет онлайн-концерт "Евровидение: Europe Shine a Light", который заменит отмененное из-за пандемии коронавируса "Евровидение-2020". О том, кто будет выступать, где и когда смотреть шоу, расскажут Українські Новини.

На онлайн-концерте будут выступать звезды Евровидения прошлых лет и участники этого года. Вместе исполнители споют победную песню Евровидения-1997 "Love Shine a Light" группы Katrina and the Waves из своих стран. Также будут показаны клипы фанатов шоу, которые поют песню Джонни Логана "What's Another Year?" - победителя 1980 года.

Концерт можно будет посмотреть на официальном канале Евровидения на YouTube. Кроме того, в Украине "Евровидение: Europe Shine a Light" будут транслировать телеканалы "UA: Первый", "СТБ", а также радиотанция "UA: Радио Проминь". Начало в 22:00. Онлайн-концерт продлится около двух часов.

Как сообщали Українські Новини, 12 мая прошел первый полуфинал "Евровидения", а второй полуфинал прошел 14 мая.

Также победители Нацотбора-2020 группа Go_А приняла участие в специальном онлайн-шоу "Чествование песен Евровидения".