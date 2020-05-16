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  • Сегодня пройдет финальный онлайн-концерт Евровидения-2020. Где и когда смотреть трансляцию
16 мая 2020, суббота, 09:00 253
Lifestyle 2020-05-16T10:30:02+03:00
Українські Новини
Сегодня пройдет финальный онлайн-концерт Евровидения-2020. Где и когда смотреть трансляцию

Сегодня пройдет финальный онлайн-концерт Евровидения-2020. Где и когда смотреть трансляцию

Елена Новикова
СТБ, Евровидение, Онлайн-трансляция, Евровидение-2020, онлайн-концерт, Europe Shine a Light, UA: Первый, UA: Радио Проминь

В субботу, 16 мая, пройдет онлайн-концерт "Евровидение: Europe Shine a Light", который заменит отмененное из-за пандемии коронавируса "Евровидение-2020". О том, кто будет выступать, где и когда смотреть шоу, расскажут Українські Новини.

На онлайн-концерте будут выступать звезды Евровидения прошлых лет и участники этого года. Вместе исполнители споют победную песню Евровидения-1997 "Love Shine a Light" группы Katrina and the Waves из своих стран. Также будут показаны клипы фанатов шоу, которые поют песню Джонни Логана "What's Another Year?" - победителя 1980 года.

Концерт можно будет посмотреть на официальном канале Евровидения на YouTube. Кроме того, в Украине "Евровидение: Europe Shine a Light" будут транслировать телеканалы "UA: Первый", "СТБ", а также радиотанция "UA: Радио Проминь". Начало в 22:00. Онлайн-концерт продлится около двух часов.

 

Как сообщали Українські Новини, 12 мая прошел первый полуфинал "Евровидения", а второй полуфинал прошел 14 мая

Также победители Нацотбора-2020 группа Go_А приняла участие в специальном онлайн-шоу "Чествование песен Евровидения".

Больше новостей о: СТБ Евровидение Онлайн-трансляция Евровидение-2020 онлайн-концерт Europe Shine a Light UA: Первый UA: Радио Проминь

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