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  • "Євробачення-2021" пройде у Роттердамі: як пройшов фінальний концерт 2020
17 травня 2020, неділя, 10:48 23
Світ 2020-05-17T13:30:02+03:00
Українські Новини
"Євробачення-2021" пройде у Роттердамі: як пройшов фінальний концерт 2020

"Євробачення-2021" пройде у Роттердамі: як пройшов фінальний концерт 2020

Ярина Вацяк
Євробачення, фінал Євробачення, Євробачення-2021

Міжнародний музичний конкурс "Євробачення-2021" пройде у Роттердамі. Про це було офіційно оголошено увечері в суботу, 16 травня, під час проведення в нідерландському Хилверсюми концерту "Europe Shine A Light" ("Європа запалює світло"), який замінив скасований фінал конкурсу 2020 року, пише DW.

Двогодинне онлайн-шоу транслювалося в 45 країнах. Під завісу концерту всі артисти, номіновані для участі в ESC 2020, виконали разом хіт "Love Shine a Light". Саме з цією піснею у 1997 році на конкурсі "Євробачення" перемогла британська група Katrina and the Waves. В умовах пандемії COVID-19 спільне виконання пісні проходило в режимі онлайн, а кожен артист перебував у себе вдома.

Одним з яскравих моментів шоу стало виконання німецьким учасником "Євробачення-2018" Міхаелем Шульте (Michael Schulte) разом з нідерландської співачкою Ільзе Де-Ланге пісні "Ein bisschen Frieden" ("Трохи світу"), з якої майже сорок років тому, в 1982 році, виступила німецька переможниця "Євробачення" Ніколь (Nicole).

Як повідомляли Українські Новини, організатори скасували конкурс Євробачення-2020 в Роттердамі через поширення коронавірусу.

12 травня пройшов перший півфінал "Євробачення", а другий півфінал пройшов 14 травня.

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