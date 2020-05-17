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17 мая 2020, воскресенье, 09:09 177
Силовые структуры 2020-05-17T11:00:02+03:00
Українські Новини
Боевики применили запрещенное оружие. Украинские позиции обстреляли из гранатометов и минометов

Боевики применили запрещенное оружие. Украинские позиции обстреляли из гранатометов и минометов

Ярина Вацяк
война на Донбассе, ООС, обстрелы в зоне ООС, сводка ООС
ООС
ООС

Боевики 6 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 16 мая, потерь нет после того, как 15 мая 2 украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли позиции сил ООС возле Новотроицкого, Гранитного, Авдеевки и дважды возле Лебединского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли украинские позиции вблизи Новгородского.

Потерь среди украинских военнослужащих 16 апреля не было.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики дважды обстреляли позиции сил ООС возле Авдеевки.

Вследствие обстрелов один украинский военный был ранен.

Случаи заболевания коронавирусом среди личного состава ООС не зафиксированы.

Как сообщали Українські Новини, 14 мая на Донбассе бойцы ВСУ уничтожили одного боевика и ранили еще пятерых.

Ранее, 13 мая, на Донбассе в бою погиб боец ВСУ, еще двое получили ранения.

Также 12 мая на Донбассе боевики ранили одного бойца ВСУ и лишились пятерых "бойцов".

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