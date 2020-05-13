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13 мая 2020, среда, 11:40 28
Внешняя политика 2020-05-13T11:45:01+03:00
Українські Новини
Спецрейсами из Нидерландов и Греции вернулись 287 украинцев

Спецрейсами из Нидерландов и Греции вернулись 287 украинцев

Валерия Драгомирова
Нидерланды, Украинцы, Греция, Спецрейсы для эвакуации
Греция. Фото: pixabay
Греция. Фото: pixabay

В то время, как Украина восстанавливает спецрейсы из-за границы, 287 украинцев прибыли спецрейсами из Амстердама (Нидерланды) и Афин (Греция) 12 мая.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

В обязательном порядке пограничники провели температурный скрининг каждого пассажира.

Пассажиров с повышенной температурой тела не было.

Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие.

Все без исключения пассажиры установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам.

Как сообщали Українськi Новини, 600 украинцев прибыли спецрейсами из Азербайджана, Великобритании, Италии и Израиля.


8 мая 800 пассажиров прибыло в Украину спецрейсами из Дании, Италии и Испании.

Тем временем, обязательную обсервацию в специально отведенных местах будут проходить те граждане, которые вернулись в Украину из-за границы и не имеют смартфонов, а остальных будут отправлять на самоизоляцию и контролировать ее соблюдение с помощью мобильного приложения "Дія".

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