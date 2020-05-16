Ночные заморозки посреди мая негативно отразятся на урожае овощей. Эксперты дали прогноз

Ночные заморозки, которые ударили по Украине в середине мая могут негативно повлиять на картофель и другие овощи, которые уже успели взойти. Об этом в комментарии Agravery.com рассказала начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

В ночь с 13 на 14 мая в Киевской области были зафиксированы заморозки на почве и на уровне 2 см над ее поверхностью, что может негативно сказаться на всходе овощей.

А вот для полевых культур, такие заморозки обойдутся без значительных негативных последствий, при условии если они не будут продолжительными.

"На западе Украины от заморозков пострадали Ровенская, Волынская, Тернопольская, Львовская и Хмельницкая области, где минусовая температура была зафиксирована в воздухе. Последствия заморозков проявят себя через несколько дней. Сейчас можно говорить о том, что саженцы помидоров и перца замерзли", - комментирует Адаменко.

По ее словам, заморозки, которые зафиксированы в воздухе, также негативно скажутся на плодовых культурах. В частности, в Житомирской области частично подмерзли завязи плодовых деревьев.

"В дальнейшем на территории Украины заморозков не прогнозируется. Однако, до 17 мая частично по всем регионам Украины пройдут дожди", - отметила специалист.

Как сообщали Українські Новини, из-за сильных апрельских заморозков Украина может остаться без черешни и персика.

Тем временем синоптики прогнозируют летом аномальную жару и засухи с дождями.