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16 мая 2020, суббота, 13:36 801
Экономика 2020-05-16T13:45:01+03:00
Українські Новини
Ночные заморозки посреди мая негативно отразятся на урожае овощей. Эксперты дали прогноз

Ночные заморозки посреди мая негативно отразятся на урожае овощей. Эксперты дали прогноз

Анна Рудык
Урожай, Картофель, Заморозки, погода в Украине, погода в Карпатах
Картофель. Фото: pixabay
Картофель. Фото: pixabay

Ночные заморозки, которые ударили по Украине в середине мая могут негативно повлиять на картофель и другие овощи, которые уже успели взойти. Об этом в комментарии Agravery.com рассказала начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

В ночь с 13 на 14 мая в Киевской области были зафиксированы заморозки на почве и на уровне 2 см над ее поверхностью, что может негативно сказаться на всходе овощей.

А вот для полевых культур, такие заморозки обойдутся без значительных негативных последствий, при условии если они не будут продолжительными. 

"На западе Украины от заморозков пострадали Ровенская, Волынская, Тернопольская, Львовская и Хмельницкая области, где минусовая температура была зафиксирована в воздухе. Последствия заморозков проявят себя через несколько дней. Сейчас можно говорить о том, что саженцы помидоров и перца замерзли", - комментирует Адаменко. 

По ее словам, заморозки, которые зафиксированы в воздухе, также негативно скажутся на плодовых культурах. В частности, в Житомирской области частично подмерзли завязи плодовых деревьев. 

"В дальнейшем на территории Украины заморозков не прогнозируется. Однако, до 17 мая частично по всем регионам Украины пройдут дожди", - отметила специалист.

Как сообщали Українські Новини, из-за сильных апрельских заморозков Украина может остаться без черешни и персика.

Тем временем синоптики прогнозируют летом аномальную жару и засухи с дождями.

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