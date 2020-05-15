Перепады температур -3 до +23 и дожди. Прогноз погоды на 16 мая

16 мая в Киеве облачно с прояснениями, ночью дождь, днем без существенных осадков, ветер западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +15…+17 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно с прояснениями, ночью дождь (в Волынской области небольшой), днем без существенных осадков, ветер западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +2…+9 градусов, днем +12…+19 градусов. В Карпатах ночью дождь, днем без существенных осадков, температура ночью +2…-3 градуса, днем +5…+10 градусов. В Моршине ночью дождь, днем без существенных осадков, температура ночью +4…+6 градусов, днем +14…+16 градусов. В Трускавце ночью дождь, днем без существенных осадков, температура ночью +4…+6 градусов, днем +14…+16 градусов. В Сваляве ночью дождь, днем без существенных осадков, температура ночью +6…+8 градуса, днем +17…+19 градусов. На севере Украины облачно с прояснениями, ночью дождь (в Сумской области небольшой), днем без существенных осадков, ветер западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +12…+18 градусов. В центре Украины облачно с прояснениями, ночью дождь, днем без существенных осадков, ветер западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +12…+18 градусов. На востоке Украины облачно с прояснениями, дождь (в Харьковской области днем местами), ветер северный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, в Донецкой области +7…+12 градусов, днем +11…+18 градусов. На юге Украины облачно с прояснениями, ночью дождь (в Херсонской области небольшой), днем без существенных осадков, в Запорожской области местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, местами порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +15…+22 градуса. В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, местами порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +18…+23 градуса. В Ялте без существенных осадков. Температура ночью +12…+14 градусов, днем +17…+19 градусов. 15 мая на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +13…+18 градусов, в Днепре возле Киева +13 градусов. Как сообщали Українські Новини, синоптики прогнозируют летом аномальную жару и засухи с дождями. Также в Украину пришел мощный атмосферный фронт, в некоторых областях столбики термометров поднялись до +20… +25 градусов.