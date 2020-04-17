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  • Из-за сильных апрельских заморозков Украина может остаться без черешни и персика
17 апреля 2020, пятница, 06:00 373
Экономика 2020-04-17T06:00:01+03:00
Українські Новини
Из-за сильных апрельских заморозков Украина может остаться без черешни и персика

Из-за сильных апрельских заморозков Украина может остаться без черешни и персика

Анна Рудык
Заморозки, черешня, Цены на продукты, Персики
Черешня. Фото: divosad.com.uа
Черешня. Фото: divosad.com.uа

По Украине в середине апреля ударили сильные заморозки, которые могут повлиять на урожай черешни, абрикоса и персика в южных и центральных регионах Украины. Об этом говорится в сообщении проекта EastFruit.

Так, по словам аналитиков проекта, заморозки серьезно снизили потенциал урожая черешни, абрикоса и персика.

"Сегодня в черешневой столице Украины - Мелитополе, Запорожской области, в ночное время температура воздуха опускалась до 3-4 градусов по Цельсию ниже нуля, в то время как сады черешни активно цвели. Аналогичная ситуация наблюдалась и неделю назад, когда заморозки были еще более губительными. И если неделю назад заморозком повредило в основном ранние сорта черешни, то сейчас урон был нанесен и средним и даже поздним сортам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заморозки могли бы быть не настолько страшны садам черешни и других косточковых фруктов, если бы зима не была аномально теплой.

"Поэтому сокодвижение и распускание почек началось раньше обычных сроков. Ситуация усугублялась тем, что южный регион Украины страдал от сильной засухи, а далеко не все сады черешни выращиваются на орошении. Соответственно, в тех садах черешни, персика, абрикоса и других косточковых, где деревья были в стрессе от дефицита влаги, ущерб был максимальным – по оценкам фермеров, урожая ранних и средних сортов не будет вовсе, а также снизится урожай поздних сортов", - отмечают аналитики.

Еще более низкие температуры воздуха наблюдались в центральных регионах Украины, где в последнее время также активно развивается выращивание косточковых фруктов. Однако здесь и цветение начинается чуть позже. Поэтому ущерб для поздних сортов был не настолько существенным. А вот ранние сорта, по предварительным оценкам, погибли почти полностью.

"Поэтому, вполне вероятно, что в этом году цены на черешню, абрикос, персик и нектарин в Украине будут достаточно высокими. Тем более что импортировать их будет сложнее, а стоимость логистики в последнее время резко выросла", - подчеркнули аналитики.

Как сообщали Українські Новини, аграрии отмечают, что дефицита цитрусовых не ожидается, но цены на них растут.

Тем временем правительство будет ограничивать рост цен на социально значимые товары. 

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