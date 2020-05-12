Группа Go_А примет участие в онлайн-шоу "Чествование песен Евровидения". Где смотреть

Победители Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2020" группа Go_А примет участие в специальном онлайн-шоу "Чествование песен Евровидения" (Eurovision Song Celebration), которое будут транслировать на официальном ютуб-канале Евровидения 12 мая в 22:00.

12 и 14 мая - в дни, когда должны были состояться полуфиналы конкурса "Евровидение-2020", Европейский вещательный союз устроит специальные шоу.

Распределение участников на шоу будет отвечать результатам жеребьевки.

Зрители смогут увидеть клипы песен исполнителей, которые должны были прозвучать во время конкурса "Евровидение-2020".

В перерывах между выступлениями участники шоу удивят челленджем, который они исполнили накануне.

Go_A назовет и исполнит свои три любимые песни из предыдущих конкурсов.

Зрители Общественного смогут увидеть повтор онлайн-шоу уже на следующий день после трансляции на фейсбук-странице общественного телеканала UA: ПЕРВЫЙ.



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