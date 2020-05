Сьогодні пройде фінальний онлайн-концерт Євробачення-2020. Де і коли дивитися трансляцію

У суботу, 16 травня, відбудеться онлайн-концерт "Євробачення: Europe Shine a Light", який замінить скасоване через пандемію коронавірусу "Євробачення-2020". Про те, хто буде виступати, де і коли дивитися концерт, розкажуть Українські Новини.

На онлайн-концерті будуть виступати зірки Євробачення минулих років та учасники цього року. Разом виконавці виконають переможну пісню Євробачення-1997 "Love Shine a Light" групи Katrina and the Waves зі своїх країн. Також будуть показані кліпи фанатів шоу, які співають пісню Джонні Логана "what's Another Year?" - переможця 1980 року.

Концерт можна буде подивитися на офіційному каналі Євробачення на YouTube. Крім того, в Україні "Євробачення: Europe Shine a Light" транслюватимуть телеканали "UA: Перший", "СТБ", а також радиотанция "UA: Радіо Промінь". Початок о 22:00. Онлайн-концерт триватиме близько двох годин.

Як повідомляли Українські Новини, 12 травня пройшов перший півфінал "Євробачення", а другий півфінал пройшов 14 травня.

Також переможці Нацвідбору-2020 група Go_А взяла участь у спеціальному онлайн-шоу "Вшанування пісень Євробачення".