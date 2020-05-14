Метро в Киеве может заработать с 25 мая. Что известно о восстановлении общественного транспорта

После того, как в Киеве с 12 мая запустили дополнительные маршруты, мэр Киева Виталий Кличко просит Кабмин возобновить работу общественного транспорта в столице после 22 мая, а метрополитена с 25 мая. Об этом он сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой возобновить работу общественного транспорта в обычном режиме после 22 мая. Также он отметил, что сейчас в столице транспорт работает в ограниченном режиме и пользоваться им можно только при наличии специального билета.

Со слов мэра, в Киеве будут постепенно наращивать маршруты общественного транспорта. В первую очередь электротранспорта: трамваев и троллейбусов.

Также он рассказал, что 12 мая возобновили работу 30 дополнительных единиц транспорта. А это 22 маршруты общественного транспорта, по которым на данный момент перевозят пассажиров. Сейчас маршруты обслуживает более 300 машин подвижного состава.

Запустить метро Кличко просит с 25 мая, но все зависит от ситуации с распространением вируса. Из-за того, что многие люди пересели на собственные автомобили, в Киеве создаются большие пробки.

Как сообщали Українські Новини, на улицах Киеве из-за большого скопления авто образовались пробки.

После ослабления карантина, с 12 мая в Киеве планировали запустить дополнительные маршруты общественного транспорта.

Кабмин разрешил ездить такси по полосам предназначенных для общественного транспорта.