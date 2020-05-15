В конце рабочей недели Киев утром "парализовали" огромные пробки

Киев уже четвертый день подряд после ослабления карантина сковывают масштабные пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передают Українські Новини.

Так, в пятницу утром, 15 мая, самыми загруженными оказались дороги Левого берега столицы. Здесь "стоят" автомобили в районе станций метро "Гидропарк", "Черниговская", "Лесная". Также загружен бульвар Перова.

Также медленнее всего двигаются автомобили на Северном мосту и по проспекту Владимира Маяковского.

Пробки на Левом берегу Киева

Кроме того, традиционно "застряли" в пробке автомобили на центральных улицах города: возле станций метро "Университет", "Театральная" и "Площадь Льва Толстого".

Парализовано движение и в районе станций метро "Лукьяновская" и "Тараса Шевченко".

На Правом берегу движение затруднено сильнее всего на улице Вадима Гетьмана, а также на улице Борщаговской. Проспект Победы сильнее всего загружен в районе станций метро "Берестейская" и "Шулявская".

Пробки в Киеве. Карта: Google Maps

Стоит также отметить, что на выезде из Киева, на улице Соборной, также образовались масштабные пробки в обоих направлениях.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве после ослабления карантина влетели цены на такси ввиду популярности этого вида транспорта: с 12 мая цены на услуги такси увеличились минимум в 1,5 раза. Киевляне отмечают, что цены на поездку в центр города стали больше на 150%, а поездка из окраины в окраину обойдется более, чем в 300 гривен. Службы такси Киева объясняют повышение цен увеличением автомобильного трафика и повышением спроса на услуги.

Тем временем, мэр Киева Виталий Кличко просит Кабмин возобновить работу общественного транспорта в столице после 22 мая, а метрополитена с 25 мая.