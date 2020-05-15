Гривна на межбанке растет четвертый день подряд

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после после укрепления в четверг на 1 коп. в пятницу укрепился на 6 коп. до 26,61 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,65-26,68 UAH/USD, затем котировки снизились до 26,63-26,65 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,60-26,62 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 12,08% с 23,74 UAH/USD до 26,61 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15-17 мая, на 1,05 коп. до 26,6792 UAH/USD.

Тем временем, объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, увеличился на 1% до 607,238 млрд гривен по состоянию на 1 мая, в то время, как в марте население массово открывало валютные депозиты.



