подписаться на рассылку
26.55 26.9
28.55 29.1
˟
15 мая 2020, пятница, 17:25 457
Финансы 2020-05-15T18:30:02+03:00
Українські Новини
Гривна на межбанке растет четвертый день подряд

Гривна на межбанке растет четвертый день подряд

Надежда Комендантова
Курс гривны, НБУ, Межбанк, курс на межбанке
Гривна.
Гривна.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после после укрепления в четверг на 1 коп. в пятницу укрепился на 6 коп. до 26,61 UAH/USD. 

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,65-26,68 UAH/USD, затем котировки снизились до 26,63-26,65 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,60-26,62 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 12,08% с 23,74 UAH/USD до 26,61 UAH/USD. 

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15-17 мая, на 1,05 коп. до 26,6792 UAH/USD.

Тем временем, объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, увеличился на 1% до 607,238 млрд гривен по состоянию на 1 мая, в то время, как в марте население массово открывало валютные депозиты.


Больше новостей о: Курс гривны НБУ Межбанк курс на межбанке

Гривна продолжает укрепляться. Курс НБУ на 18 мая...
Гривна на межбанке растет третий день подряд...
Гривна укрепляется второй день подряд: курс нацвал...
После снижения гривна на межбанке снова перешла к ...
В Дарницком доме-интернате произошла вспышка коронавируса, - Кличко
Украина сняла санкции с представительств российской IT-корпорации
Новости
В КС поступило уж второе представление о неконституционности закона о земле 18:25
В Кривом Роге заработал сервис Zakaz.ua 18:21
Стадный и Квит могут оставить выпускников вузов без дипломов, – СМИ 18:20
Пробки в Киеве. карта: Google-maps
Киев "застрял" в километровых пробках: движение парализовано 18:00
Гривна на межбанке растет четвертый день подряд 17:25
больше новостей
Рада отказалась ввести соцпомощь для одиноких пенсионеров, достигших 80 лет 08:30
Неожиданная кандидатура: в "Слуге народа" рассказали, кого выдвинут на выборы мэра Киева 22:45
Пенсии в 2020 повысят еще дважды: кто получит надбавки до конца года 05:30 Инфографика
В МОЗ рассказали, что метро в Киеве откроют после оценки эпидситуации 08:20
Такси в Киеве подняли тарифы в некоторые районы с центра в два раза 19:53
больше новостей
Прошлая власть "дискредитировала действия миллионов верующих украинцев", – Трофимов 13:31
В центре Киева прошел митинг с требованием справедливого наказания для Микитася, - СМИ 18:26
Рада отказалась ввести соцпомощь для одиноких пенсионеров, достигших 80 лет 08:30
СНБО продлил запрет на русские соцсети, хотя перед выборами Зеленский обещал поступить иначе 19:18
В Киеве заработали больше 30 продовольственных рынков. Опубликован список 06:30
больше новостей
За год президентства Зеленского госдолжности занимали более 30 "кварталовцев". Список
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok