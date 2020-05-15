Україна зняла санкції з представництв російської IT-корпорації

Хоча РНБО продовжив санкції проти російських соціальних мереж "Mail.ru", "ВКонтакте" і "Однокласники", були зняті санкції щодо ІТ-компаній "Монт УА", "Сапран-Україна" (обидві - Київ) і 9 представництв в Україні корпорації "Парус" (Росія).

Про це йдеться в указі Президента №184/2020 від 14 травня, передають Українські Новини.

"У додатку 2 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", введеного в дію Указом Президента України від 15 травня 2017 № 133, позиції 302, 306, 310, 443, 444, 447, 448, 450, 454, 462, 465, 468 виключити", - сказано в ньому.

Таким чином, зняті санкції з компаній "Монт УА", "Сапран-Україна", "Гісінфо" (Вінниця), "Парус-Спецпроект" (Київ), "Парус-2" (Київ), "Парус-Впровадження" (Київ), "Парус-Місто" (Київ), "Парус-Прикарпаття" (Івано-Франківськ), "Парус-Донбас" (Краматорськ), "Центр інформаційних технологій "Парус-Единение" (Миколаїв), "Південний Парус" (Одеса) і "Парус-Лев" (Львів).

Санкції включали в себе блокування активів, обмеження торговельних операцій, запобігання виведенню капіталу з України, припинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, обмеження/припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж, заборона на здійснення держзакупівель, припинення видачі дозволів на ввезення/вивезення валюти та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими нерезидентами, і заборона на передачу технологій і прав на об'єкти права інтелектуальної власності.

Корпорація "Парус" є одним з найбільших в Росії розробників автоматизованих інформаційно-аналітичних систем для сектора державного та муніципального управління, а також для бізнесу.

В Україні працює з 1991 року, налічує 28 представництв, розробляє програмне забезпечення для управління підприємством і державними установами та організаціями.

"Монт УА" є дистриб'ютором програмного забезпечення MONT (Росія), проте на даний момент на сайті компанії відсутня інформація про представництво в Україні.

"Сапран-Україна" спеціалізується на впровадженні рішень платформи SAP і розробки програмного забезпечення, за оприлюдненою низкою ЗМІ інформації, пов'язане з групою компаній "Сапран" (Росія).

"Гісінфо" є партнером конструкторського бюро "Панорама" (Росія) і займається геоінформаційними системами.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський зняв санкції з внучки Беніто Муссоліні.

В той же час США продовжили санкції проти Росії за кібератаки на урядові сайти.