США продлевает санкции против России за кибератаки на правительственные сайты

Президент США Дональд Трамп заявил о продлении санкций за кибератаки против России и других стран. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома. Указ был подписан бывшим президентом США Бараком Обамой, и подразумевал собой разрешение Министерству финансов вводить санкции против лиц, совершающих кибератаки против США, блокируя любые их активы на территории страны и отрезая их от американской финансовой системы. В конце декабря 2016 года данный документ был дополнен новыми положениями. Действие карательных мер было распространено на лиц, находящихся за пределами США и причастных к киберактивности. На основании чего санкции тогда были введены в отношении Федеральной службы безопасности России и бывшего Главного разведывательного управления (ныне Главное управление Генерального штаба ВС РФ). Как сообщали Українські Новини, Грузия обвинила Россию в кибератаках на правительственные сайты. Также с начала 2018 года СБУ насчитала 35 российских кибератак на украинские ресурсы.