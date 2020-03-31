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31 марта 2020, вторник, 10:24 304
Политика мира 2020-03-31T11:30:03+03:00
Українські Новини
США продлевает санкции против России за кибератаки на правительственные сайты

США продлевает санкции против России за кибератаки на правительственные сайты

Елизавета Кесельман
Санкции против России, США, Россия, Кибератака
Кибератака. Фото: pixabay
Кибератака. Фото: pixabay

Президент США Дональд Трамп заявил о продлении санкций за кибератаки против России и других стран. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Указ был подписан бывшим президентом США Бараком Обамой, и подразумевал собой разрешение Министерству финансов вводить санкции против лиц, совершающих кибератаки против США, блокируя любые их активы на территории страны и отрезая их от американской финансовой системы.

В конце декабря 2016 года данный документ был дополнен новыми положениями. Действие карательных мер было распространено на лиц, находящихся за пределами США и причастных к киберактивности.

На основании чего санкции тогда были введены в отношении Федеральной службы безопасности России и бывшего Главного разведывательного управления (ныне Главное управление Генерального штаба ВС РФ).

Как сообщали Українські Новини, Грузия обвинила Россию в кибератаках на правительственные сайты.

Также с начала 2018 года СБУ насчитала 35 российских кибератак на украинские ресурсы. 

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