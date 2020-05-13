Кличко просит Кабмин возобновить работу киевского метро с 25 мая

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко просит Кабинет Министров возобновить работу киевского метрополитена с 25 мая.

Об этом он сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Я обращаюсь к правительству. После 22 мая, а точнее с 25 мая... разрешить возобновить работу метро столицы. Конечно, мы будем смотреть на ситуацию с распространением вируса и надеемся, что она не ухудшится", - сказал он.

Кличко подчеркнул, что из-за того, что много людей снова стали ездить на работу, на дорогах города создаются большие автомобильные пробки.

Также, по его мнению, идея со спецпропусками в метро не очень удачная.

"Касательно идеи спецпропусков для проезда в метрополитене - она абсолютно утопична", - отметил он.

Кличко подчеркнул, что метро должно начать работу в обычном режиме.

Как сообщали Українськi Новини, Офис Президента заявляет, что из-за нестабильной ситуации с распространением коронавируса метрополитен не может быть открыт до 22 мая.



Кроме того, в Киеве планируют возобновить работу общественного транспорта после 22 мая.