Кличко заявив про готовність до запуску метро і спустився на станцію

Роботу київського метрополітену міська влада Києва готові відновити одразу після рішення Кабінету міністрів.

Про це заяиви мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

"Ми готові і будемо відновлювати його роботу, як тільки уряд дозволить це зробити", - заявив Кличко.

Поки метрополітен не перевозить пасажирів, тривають ремонтні ескалаторів, вагонів, оновлення вентиляційного обладнання. Зараз всі станції готуються до відкриття метро.

Також тривають роботи з обладнанням станцій Лук'янівська і Сирець для вільного доступу маломобільних громадян.

Регулярно відбувалася дезінфекція метрополітену. За словами Кличка, ці заходи посилять після відновлення роботи метро.

Також Кличко спустився в метро і показав, що там відбувається зараз на станціях.

Як повідомляли Українські Новини, 13 травня мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко просив Кабмін відновити роботу київського метрополітену з 25 травня.

Тим часом, після ослаблення карантину Київ вже четвертий день поспіль сковують масштабні затори.