Кличко заявив про готовність до запуску метро і спустився на станцію

Роботу київського метрополітену міська влада Києва готові відновити одразу після рішення Кабінету міністрів. Про це заяиви мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу. "Ми готові і будемо відновлювати його роботу, як тільки уряд дозволить це зробити", - заявив Кличко. Поки метрополітен не перевозить пасажирів, тривають ремонтні ескалаторів, вагонів, оновлення вентиляційного обладнання. Зараз всі станції готуються до відкриття метро. Також тривають роботи з обладнанням станцій Лук'янівська і Сирець для вільного доступу маломобільних громадян. Регулярно відбувалася дезінфекція метрополітену. За словами Кличка, ці заходи посилять після відновлення роботи метро. Також Кличко спустився в метро і показав, що там відбувається зараз на станціях. Як повідомляли Українські Новини, 13 травня мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко просив Кабмін відновити роботу київського метрополітену з 25 травня. Тим часом, після ослаблення карантину Київ вже четвертий день поспіль сковують масштабні затори.