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15 травня 2020, пʼятниця, 12:24 23
Транспорт 2020-05-15T14:15:03+03:00
Українські Новини
Кличко заявив про готовність до запуску метро і спустився на станцію

Кличко заявив про готовність до запуску метро і спустився на станцію

Ярина Вацяк
Метро, КМДА, Брифінг Кличка, Відновлення роботи метро

Роботу київського метрополітену міська влада Києва готові відновити одразу після рішення Кабінету міністрів.

Про це заяиви мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

"Ми готові і будемо відновлювати його роботу, як тільки уряд дозволить це зробити", - заявив Кличко.

Поки метрополітен не перевозить пасажирів, тривають ремонтні ескалаторів, вагонів, оновлення вентиляційного обладнання. Зараз всі станції готуються до відкриття метро.

Також тривають роботи з обладнанням станцій Лук'янівська і Сирець для вільного доступу маломобільних громадян.

Регулярно відбувалася дезінфекція метрополітену. За словами Кличка, ці заходи посилять після відновлення роботи метро.

Також Кличко спустився в метро і показав, що там відбувається зараз на станціях.

Як повідомляли Українські Новини, 13 травня мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко просив Кабмін відновити роботу київського метрополітену з 25 травня.

Тим часом, після ослаблення карантину Київ вже четвертий день поспіль сковують масштабні затори.

 

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