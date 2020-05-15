В Киевской области после снижения увеличилось количество новых зараженных коронавирусом

Количество заболевших коронавирусом в Киевской области 14 мая по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 27 человек до 1 094, умерших на 2 человека до 26.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в Киевской области по состоянию на 10:00 15 мая 2020 года официально подтверждено 1 094 случая заболевания коронавирусом, из них у 94 детей и 184 медицинских работников (данные за весь период). За последние сутки выявлены 27 новых случаев", - сказано в нем.

В Киево-Святошинском районе подтверждены 330 случаев заболевания коронавирусом - в населенных пунктах Вишневое, Боярка, Лесники, Тарасовка, Гатное, Дмитровка, Кременище, Чайки, Петропавловская Борщаговка, Крюковщина, Белогородка, Капитановка, Новое, Гнатовка, Гореничи, Чабаны, Юровка, Круглик, Михайловка-Рубежовка, Личанка, Вита Почтовая, Святопетровское, Ходосовка, Мироцкое, Хотов и Софиевская Борщаговка.

В Обуховском районе подтверждены 204 случая - в Козине, Романкове, Украинке, Обухове, Красной Слободке, Нещерове, Германовке, Таценках, Деремезне, Красном, Долине, Григоровке, Матяшевке, с. Перше Травня, Халепье, Триполье, Жуковке и Гусачевке.

Также 50 случаев заболевания подтверждены в Броварском районе, 41 - в Ирпене, 38 - в Борисполе, 36 - в Бориспольском районе, 35 - в Броварах, 34 - в Кагарлыке, по 32 случая - в Буче и Кагарлыкском районе, 26 - в Васильковском районе, 24 - в Белой Церкви, 20 - в Фастове, 19 - в Василькове, по 17 случаев - в Вышгороде и Вышгородском районе, 13 - в Коцюбинском, 12 - в Макаровском районе, 9 - в Гостомеле, 8 - в Бородянском районе, по 7 случаев - в Переяславе, в Барышевском, Белоцерковском, Переяслав-Хмельницком, Ставищенском и Богуславском районах, 6 - в Рокитном, по 4 - в Ворзеле, Згуровском и Иванковском районе, по 3 случая - в Володарке, Бородянке, Фастовском, Рокитнянском и Мироновском районах, по 2 случая - в Яготине, Богуславе, Глевахе, Иванкове, Згуровке, Ржищеве, Барышевке, в Сквирском, Полесском районах, по 1 случаю - в Ставище, Макарове, Березани, и Таращанском районе.

195 человек из всех заболевших в Киевской области находятся на стационарном лечении, 899 - на амбулаторном (самоизоляции).

Отмечается, что 188 человек выздоровели, 17 из которых - дети.

С 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 3 451 сообщение о подозрении на COVID-19, за последние сутки получено 99 сообщений о подозрении на коронавирус.

Медицинское наблюдение установлено за 5 539 контактными лицами.

Как сообщали Українськi Новини, количество новых случаев коронавируса растет третий день подряд.