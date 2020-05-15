Отмена туров на майские праздники привела к значительным убыткам туркомпаний

Пока представители туротрасли прогнозируют повышение цен из-за подорожания организационных затрат, основатель клуба активного отдыха "Белая Ворона" (Киев) Денис Лисовой отметил, что отмена туров на майские праздники из-за карантина привела к значительным убыткам туристических компаний.

Об этом он сообщил в интервью Українським Новинам.

"Майские ударили, убытки есть, потому что майские праздники в туризме - это открытие сезона. Люди зимой не ходят с палатками, они соскучились по такому отдыху, поэтому на майские туристы идут в походы больше, чем на День Независимости", - сказал Лисовой.

Он уточнил, что его клубу пришлось отменить 5 поездок в мае, к которым должны были присоединиться около 100 туристов, и прибыль от них уже не получится заработать в текущем году.

Лисовой подчеркнул, что для его компании 5 отмененных поездок оценивается в 10-15% заработанных за год денег.

На данный момент 80% его клиентов перенесли заплаченные средства на будущие путешествия, другие попросили вернуть средства из-за тех или иных обстоятельств.

Отмечается, что "Белая Ворона" смогла вернуть заплаченные деньги всем желающим.

Клуб в среднем предоставляет туруслуги около 500-600 туристам в год, он был основан в 2013 году и специализируется в основном на внутреннем туризме.

Как сообщали Українськi Новини, UNWTO прогнозирует, что в 2020 году число международных туристов сократится на 20-30% из-за коронавируса.

Эксперты ожидают, что в Украине начнет развиваться внутренний туризм, а вот полететь за границу летом вряд ли удастся.