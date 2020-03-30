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  • Мировой туризму потеряет почти треть от 1,5 триллиона долларов из-за коронавируса, - UNWTO
30 марта 2020, понедельник, 19:59 138
Мир 2020-03-30T20:30:12+03:00
Українські Новини
Мировой туризму потеряет почти треть от 1,5 триллиона долларов из-за коронавируса, - UNWTO

Мировой туризму потеряет почти треть от 1,5 триллиона долларов из-за коронавируса, - UNWTO

Таня Войтюк
Туризм, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в мире, Мировой туризм
Туризм. Фото:tyrizmfenomen.blogspot.com
Туризм. Фото:tyrizmfenomen.blogspot.com

Помимо того, что из-за коронавируса туризм в Украине понесет серьезные убытки, во Всемирной туристической организации ООН (UNWTO) прогнозируют, что в 2020 году число международных туристов сократится на 20-30% по сравнению с показателями за 2019 год из-за пандемии коронавируса.

Об этом говорится в отчете UNWTO.

Отмечается, что такое падение будет стоить отрасли 5-7 лет развития.

Ожидаемое падение на 20-30% может привести к снижению поступлений от международного туризма (экспорта) в размере 300-450 млрд долларов, что составляет почти треть от 1,5 триллиона долларов, полученных в прошлом году.


В то же время сообщается, что в 2009 году на фоне глобального экономического кризиса международные туристические потоки сократились лишь на 4%, тогда как вспышка атипичной пневмонии в 2003 году привела к снижению лишь на 0,4%.

Генеральный секретарь организации Зураб Пололикашвили отметил, что туризм - один из самых пострадавших от коронавируса секторов экономики.

При этом он добавил, что миллионы рабочих мест в этом секторе находятся под угрозой потери. Около 80% всех туристических предприятий являются малыми и средними, и этот сектор играет ведущую роль в обеспечении занятости и других возможностей для женщин, молодежи и сельских громад.

Однако UNWTO подчеркивает историческую устойчивость туризма и его способность создавать рабочие места после кризисных ситуаций, а также акцентирует внимание на важности международного сотрудничества и обеспечения того, чтобы этот сектор стал центральной частью усилий по восстановлению после пандемии.

Как сообщали Українські Новини, в Риме из-за коронавируса туристы отменили 90% броней.

Тем временем Украина и Пакистан имеют прекрасные перспективы для развития двустороннего сотрудничества.

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