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15 травня 2020, пʼятниця, 09:41 13
Економіка 2020-05-15T11:30:05+03:00
Українські Новини
Скасування турів на травневі свята призвело до значних збитків туркомпаній

Скасування турів на травневі свята призвело до значних збитків туркомпаній

Елена Литвин
Туризм, Карантин, туризм в Україні, збитки від коронавіруса, туристична галузь
Гроші. Фото: pixabay.com
Гроші. Фото: pixabay.com

Поки представники туристичної галузі прогнозують підвищення цін з-за подорожчання організаційних витрат, засновник клубу активного відпочинку "Біла Ворона" (Київ) Денис Лісовий зазначив, що скасування турів на травневі свята з-за карантину призвела до значних збитків туристичних компаній.

Про це він повідомив в інтерв'ю Українським Новинам.

"Травневі вдарили, збитки, тому що травневі свята в туризмі - це відкриття сезону. Люди взимку не ходять з наметами, вони скучили за таким відпочинку, тому на травневі туристи йдуть в походи більше, ніж на День Незалежності", - сказав Лісовий.

Він уточнив, що його клубу довелося скасувати 5 поїздок у травні, до яких повинні були приєднатися близько 100 туристів, і прибуток від них вже не вийде заробити в поточному році.

Лісовий наголосив, що для його компанії 5 скасованих поїздок оцінюється в 10-15% зароблених за рік грошей.

На даний момент 80% його клієнтів перенесли заплачені кошти на майбутні подорожі, інші попросили повернути кошти з-за тих чи інших обставин.

Наголошується, що "Біла Ворона" змогла повернути заплачені гроші всім бажаючим.

Клуб в середньому надає турпослуги близько 500-600 туристам в рік, він був заснований в 2013 році і спеціалізується в основному на внутрішньому туризмі.

Як повідомляли Українські Новини, UNWTO прогнозує, що в 2020 році число міжнародних туристів скоротиться на 20-30% з-за коронавіруса.

Експерти очікують, що в Україні почне розвиватися внутрішній туризм, а ось полетіти за кордон влітку навряд чи вдасться.

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