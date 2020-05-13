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13 мая 2020, среда, 09:48 655
Туризм 2020-05-13T11:00:03+03:00
Українські Новини
После карантина стоимость туров может вырасти независимо от турфирм

После карантина стоимость туров может вырасти независимо от турфирм

Елена Литвин
Туризм, Карантин, Турфирма, Повышение цен, Туризм в Украине, цена на туры
туристы. Фото: pixabay
туристы. Фото: pixabay

В то время как эксперты утверждают, что туркомпании не могут вернуть клиентам заплаченные средства из-за форс-мажора, клуб активного отдыха "Белая Ворона" (Киев) считает, что стоимость туров после карантина может повыситься из-за увеличения организационных затрат.

Об этом сообщил основатель клуба Денис Лисовой в интервью Українським Новинам.

"Повышение, которые могут быть, будут связаны с организационными затратами. Может еще быть, что тур рассчитан на 15-20 человек, но из-за ограничений группа уменьшится при тех же затратах и ​​для их компенсации стоимость будет повышаться", - сказал он.

При этом Лисовой считает, что туркомпании не станут искусственно повышать цены, чтобы покрыть затраты за время карантина.

По его словам, организация поездок после отмены карантина будет зависеть от тех условий, которые будут выдвигаться к проведению тех или иных мероприятий.

Лисовой считает, что в целом после карантина ожидается резкий рост спроса на туры по Украине.

По его мнению, внутри страны есть достаточно уникальных туристических мест, куда еще не возят путешественников или возят редко, поэтому есть ресурсы для развития отрасли.

Как сообщали Українськi Новини, Украинская ассоциация туристических агентств заявила, что часть туристических компаний рассматривают возможность перехода на организацию отдыха в Украине.

Эксперты также считают, что после отмены карантина отели в Украине могут быть заполнены.

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