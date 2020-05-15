Наприкінці робочого тижня Києва вранці "паралізували" величезні пробки

Київ вже четвертий день поспіль після ослаблення карантину сковують масштабні затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передають Українські Новини.

Так, у п'ятницю вранці, 15 травня, найбільш завантаженими виявилися дороги Лівого берега столиці. Тут "стоять" автомобілі в районі станцій метро "Гідропарк", "Чернігівська", "Лісова". Також завантажений бульвар Перова.

Також найповільніше рухаються автомобілі на Північному мосту і проспектом Володимира Маяковського.

Пробки на Лівому березі Києва

Крім того, традиційно "застрягли" в пробці автомобілі на центральних вулицях міста: біля станцій метро "Університет", "Театральна" і "Площа Льва Толстого".

Паралізований рух в районі станцій метро "Лук'янівська" і "Тараса Шевченка".

На Правому березі рух ускладнено найсильніше на вулиці Вадима Гетьмана, а також на вулиці Борщагівській. Проспект Перемоги найбільше завантажений в районі станцій метро "Берестейська" і "Шулявська".

Пробки в Києві. Карта: Google Maps

Варто також зазначити, що на виїзді з Києва, на вулиці Соборній, також утворилися масштабні затори в обох напрямках.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві після ослаблення карантину злетіли ціни на таксі зважаючи на популярність цього виду транспорту: з 12 травня ціни на послуги таксі збільшилися мінімум в 1,5 рази. Кияни відзначають, що ціни на поїздку у центр міста стали більше на 150%, а поїздка з околиці в околицю обійдеться більш, ніж у 300 гривень. Служби таксі Києва пояснюють підвищення цін збільшенням автомобільного трафіку і підвищенням попиту на послуги.

Тим часом, мер Києва Віталій Кличко просить Кабмін відновити роботу громадського транспорту в столиці після 22 травня, а метрополітену з 25 травня.