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15 травня 2020, пʼятниця, 09:30 7 Карта
Суспільство 2020-05-15T11:15:04+03:00
Українські Новини
Наприкінці робочого тижня Києва вранці "паралізували" величезні пробки

Наприкінці робочого тижня Києва вранці "паралізували" величезні пробки

Анна Рудык
Пробки, пробки в Києві, карантин в Києві
Пробки в Києві. Карта: Google Maps
Пробки в Києві. Карта: Google Maps

Київ вже четвертий день поспіль після ослаблення карантину сковують масштабні затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передають Українські Новини.

Так, у п'ятницю вранці, 15 травня, найбільш завантаженими виявилися дороги Лівого берега столиці. Тут "стоять" автомобілі в районі станцій метро "Гідропарк", "Чернігівська", "Лісова". Також завантажений бульвар Перова.

Також найповільніше рухаються автомобілі на Північному мосту і проспектом Володимира Маяковського.

Пробки на Лівому березі КиєваПробки на Лівому березі Києва

Крім того, традиційно "застрягли" в пробці автомобілі на центральних вулицях міста: біля станцій метро "Університет", "Театральна" і "Площа Льва Толстого".

Паралізований рух в районі станцій метро "Лук'янівська" і "Тараса Шевченка".

На Правому березі рух ускладнено найсильніше на вулиці Вадима Гетьмана, а також на вулиці Борщагівській. Проспект Перемоги найбільше завантажений в районі станцій метро "Берестейська" і "Шулявська".

Пробки в Києві. Карта: Google MapsПробки в Києві. Карта: Google Maps

Варто також зазначити, що на виїзді з Києва, на вулиці Соборній, також утворилися масштабні затори в обох напрямках.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві після ослаблення карантину злетіли ціни на таксі зважаючи на популярність цього виду транспорту: з 12 травня ціни на послуги таксі збільшилися мінімум в 1,5 рази. Кияни відзначають, що ціни на поїздку у центр міста стали більше на 150%, а поїздка з околиці в околицю обійдеться більш, ніж у 300 гривень. Служби таксі Києва пояснюють підвищення цін збільшенням автомобільного трафіку і підвищенням попиту на послуги.

Тим часом, мер Києва Віталій Кличко просить Кабмін відновити роботу громадського транспорту в столиці після 22 травня, а метрополітену з 25 травня.

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