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14 мая 2020, четверг, 21:04 379
Политика 2020-05-14T21:45:01+03:00
Українські Новини
Сытник признался, что начальник ГУ НАБУ Калужинский - его кум

Сытник признался, что начальник ГУ НАБУ Калужинский - его кум

Надежда Комендантова
НАБУ, Артем Сытник, Андрей Калужинский, Конфликт интересов
Артем Сытник. Фото: genplanua
Артем Сытник. Фото: genplanua

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, который подал иск в ЕСПЧ из-за штрафа 3,4 тыс. гривен за отдых в Ровенской области,  не видит конфликта интересов в том, что начальник главного управления подразделения детективов НАБУ Андрей Калужинский является его кумом.

Об этом он сказал в эфире "Громадське.тв", передают Українськi Новини.

"Да (это правда, что он мой кум)", - сказал Сытник.

На вопрос ведущего не является ли это конфликтом интересов, Сытник ответил отрицательно.

"В чем (конфликт)?", - спросил Сытник.

По его словам, Калужинский является его кумом еще до прихода в НАБУ.

Также он отметил, что была проведена проверка возможного конфликта интересов, которая не установила никаких нарушений.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле 2019 года Сытник заявил, что руководитель детективов бюро Андрей Калужинский вернулся к работе после отстранения.

В сети появилось решение Апелляционного суда Ровенской области, который оставил в силе решение Сарненского суда области, который признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ровенской области и присудил штраф в размере 3 400 гривен.

Также Сытник прокомментировал возможное увольнение отметив, что не для того работал, чтобы сейчас подавать в отставку. Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков назвал Артема Сытника идиотом и обвинил в пьянстве.

 

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