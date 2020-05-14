Сытник признался, что начальник ГУ НАБУ Калужинский - его кум

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, который подал иск в ЕСПЧ из-за штрафа 3,4 тыс. гривен за отдых в Ровенской области, не видит конфликта интересов в том, что начальник главного управления подразделения детективов НАБУ Андрей Калужинский является его кумом.

Об этом он сказал в эфире "Громадське.тв", передают Українськi Новини.

"Да (это правда, что он мой кум)", - сказал Сытник.

На вопрос ведущего не является ли это конфликтом интересов, Сытник ответил отрицательно.

"В чем (конфликт)?", - спросил Сытник.

По его словам, Калужинский является его кумом еще до прихода в НАБУ.

Также он отметил, что была проведена проверка возможного конфликта интересов, которая не установила никаких нарушений.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле 2019 года Сытник заявил, что руководитель детективов бюро Андрей Калужинский вернулся к работе после отстранения.

В сети появилось решение Апелляционного суда Ровенской области, который оставил в силе решение Сарненского суда области, который признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ровенской области и присудил штраф в размере 3 400 гривен.

Также Сытник прокомментировал возможное увольнение отметив, что не для того работал, чтобы сейчас подавать в отставку. Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков назвал Артема Сытника идиотом и обвинил в пьянстве.