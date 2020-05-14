подписаться на рассылку
26.55 26.9
28.6 29.2
˟
14 мая 2020, четверг, 19:53 14
Транспорт 2020-05-14T20:04:13+03:00
Українські Новини
Такси в Киеве подняли тарифы в некоторые районы с центра в два раза

Такси в Киеве подняли тарифы в некоторые районы с центра в два раза

Ярина Вацяк
Транспорт, Такси, Карантин, Общественный транспорт, такси Uklon, цены на такси, такси в Киеве
Такси. Фото: pixabay
Такси. Фото: pixabay

В Киеве из-за отсутствия достаточного количества общественного транспорта, километровых пробок и повышенного спроса цены на такси в некоторые районы столицы из центра города повысили в два раза.

Об этом свидетельствуют данные служб такси, работающих в Киеве.

Так цена на проезд от Палаца спорта до Левобережной обойдется в 278 гривен, до Борщаговки - 316 гривен.

От Голосеевской улицы до станции метро Житомирская поездка обойдется в 290 гривен.

С Печерска до Оболони такси предлагают довезти за 349 гривен.

С площади Льва Толстого на Позняти стоимость поездки составит 226 гривен.

Киевляне отмечают, что цены на поездку из центра города стали примерно в два раза выше.

Палац Спорта - ЛевобережнаяПалац Спорта - Левобережная

Печерск-ОболоньПечерск-Оболонь

Палац Спорта - ЛевобережнаяПалац Спорта - Левобережная

 

Палац Спорта - ул. ЗаболотногоПалац Спорта - ул. Заболотного

Палац Спорта- БорщаговкаПалац Спорта- Борщаговка

Площадь Льва Толстого - Русановская набережная Площадь Льва Толстого - Русановская набережная

Палац Спорта - бульвар ПероваПалац Спорта - бульвар Перова

Площадь Льва Толстого - ПознякиПлощадь Льва Толстого - Позняки

Ул. Голосеевская - ст. м. ЖитомирскаяУл. Голосеевская - ст. м. Житомирская

Как сообщали Українські Новини, в Киеве после ослабления карантина влетели цены на такси.

Тем временем, службы такси Киева объясняют повышение цен увеличением автомобильного трафика и повышением спроса на услуги.

Тем временем, мэр Киева Виталий Кличко просит Кабмин возобновить работу общественного транспорта в столице после 22 мая, а метрополитена с 25 мая.

Больше новостей о: Транспорт Такси Карантин Общественный транспорт такси Uklon цены на такси такси в Киеве

В Киеве не будут повышать тарифы на проезд в общес...
На дорогах Киева образовались километровые пробки,...
УПЛ решила возобновить футбольный сезон...
Службы такси Киева объяснили, почему подскочили це...
Кабмин разрешил работу непродовольственных рынков
Рада разрешила не платить единый соцвзнос временно неработающим ФОПам
В Минздраве назвали четыре главных критерия для ослабления карантина
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok