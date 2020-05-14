Такси в Киеве подняли тарифы в некоторые районы с центра в два раза

В Киеве из-за отсутствия достаточного количества общественного транспорта, километровых пробок и повышенного спроса цены на такси в некоторые районы столицы из центра города повысили в два раза.

Об этом свидетельствуют данные служб такси, работающих в Киеве.

Так цена на проезд от Палаца спорта до Левобережной обойдется в 278 гривен, до Борщаговки - 316 гривен.

От Голосеевской улицы до станции метро Житомирская поездка обойдется в 290 гривен.

С Печерска до Оболони такси предлагают довезти за 349 гривен.

С площади Льва Толстого на Позняти стоимость поездки составит 226 гривен.

Киевляне отмечают, что цены на поездку из центра города стали примерно в два раза выше.

Палац Спорта - Левобережная

Печерск-Оболонь

Палац Спорта - Левобережная

Палац Спорта - ул. Заболотного

Палац Спорта- Борщаговка

Площадь Льва Толстого - Русановская набережная

Палац Спорта - бульвар Перова

Площадь Льва Толстого - Позняки

Ул. Голосеевская - ст. м. Житомирская

Как сообщали Українські Новини, в Киеве после ослабления карантина влетели цены на такси.

Тем временем, службы такси Киева объясняют повышение цен увеличением автомобильного трафика и повышением спроса на услуги.

Тем временем, мэр Киева Виталий Кличко просит Кабмин возобновить работу общественного транспорта в столице после 22 мая, а метрополитена с 25 мая.