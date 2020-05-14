Такси в Киеве подняли тарифы в некоторые районы с центра в два раза

В Киеве из-за отсутствия достаточного количества общественного транспорта, километровых пробок и повышенного спроса цены на такси в некоторые районы столицы из центра города повысили в два раза. Об этом свидетельствуют данные служб такси, работающих в Киеве. Так цена на проезд от Палаца спорта до Левобережной обойдется в 278 гривен, до Борщаговки - 316 гривен. От Голосеевской улицы до станции метро Житомирская поездка обойдется в 290 гривен. С Печерска до Оболони такси предлагают довезти за 349 гривен. С площади Льва Толстого на Позняти стоимость поездки составит 226 гривен. Киевляне отмечают, что цены на поездку из центра города стали примерно в два раза выше. Палац Спорта - Левобережная Печерск-Оболонь Палац Спорта - Левобережная Палац Спорта - ул. Заболотного Палац Спорта- Борщаговка Площадь Льва Толстого - Русановская набережная Палац Спорта - бульвар Перова Площадь Льва Толстого - Позняки Ул. Голосеевская - ст. м. Житомирская Как сообщали Українські Новини, в Киеве после ослабления карантина влетели цены на такси. Тем временем, службы такси Киева объясняют повышение цен увеличением автомобильного трафика и повышением спроса на услуги. Тем временем, мэр Киева Виталий Кличко просит Кабмин возобновить работу общественного транспорта в столице после 22 мая, а метрополитена с 25 мая.