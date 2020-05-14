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14 травня 2020, четвер, 19:53 15
Транспорт 2020-05-14T21:30:04+03:00
Українські Новини
Таксі в Києві підняли тарифи в деякі райони з центру в два рази

Таксі в Києві підняли тарифи в деякі райони з центру в два рази

Ярина Вацяк
Таксі, громадський транспорт, ціни на таксі, таксі в Києві
Таксі. Фото: pixabay
Таксі. Фото: pixabay

У Києві через відсутність достатньої кількості громадського транспорту, кілометрових пробок і підвищеного попиту ціни на таксі в деякі райони столиці з центру міста підвищили вдвічі.

Про це свідчать дані служб таксі, які працюють у Києві.

Так, ціна на проїзд від Палацу спорту до Лівобережної обійдеться в 278 гривень, до Борщагівки - 316 гривень.

Від Голосіївської вулиці до станції метро Житомирська поїздка обійдеться в 290 гривень.

З Печерська до Оболоні таксі пропонують довезти за 349 гривень.

З площі Льва Толстого на Позняти вартість поїздки становитиме 226 гривень.

Кияни зазначають, що ціни на поїздку з центру міста стали приблизно вдвічі вищі.

Палац Спорту - ЛівобережнаПалац Спорту - Лівобережна

Печерськ-ОболоньПечерськ-Оболонь

Палац Спорту - ЛівобережнаПалац Спорту - Лівобережна

 

Палац Спорту - вул. ЗаболотногоПалац Спорту - вул. Заболотного

Палац Спорту - БорщагівкаПалац Спорту - Борщагівка

Площа Льва Толстого - Русанівська набережнаПлоща Льва Толстого - Русанівська набережна

Палац Спорту - бульвар ПероваПалац Спорту - бульвар Перова

Площа Льва Толстого - ПознякиПлоща Льва Толстого - Позняки

Вул. Голосіївська - ст. м. ЖитомирськаВул. Голосіївська - ст. м. Житомирська

Як повідомляли Українські Новини, у Києві після ослаблення карантину злетіли ціни на таксі.

Тим часом, служби таксі Києва пояснюють підвищення цін збільшенням автомобільного трафіку і підвищенням попиту на послуги.

Тим часом, мер Києва Віталій Кличко просить Кабмін відновити роботу громадського транспорту в столиці після 22 травня, а метрополітену з 25 травня.

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