Таксі в Києві підняли тарифи в деякі райони з центру в два рази

У Києві через відсутність достатньої кількості громадського транспорту, кілометрових пробок і підвищеного попиту ціни на таксі в деякі райони столиці з центру міста підвищили вдвічі. Про це свідчать дані служб таксі, які працюють у Києві. Так, ціна на проїзд від Палацу спорту до Лівобережної обійдеться в 278 гривень, до Борщагівки - 316 гривень. Від Голосіївської вулиці до станції метро Житомирська поїздка обійдеться в 290 гривень. З Печерська до Оболоні таксі пропонують довезти за 349 гривень. З площі Льва Толстого на Позняти вартість поїздки становитиме 226 гривень. Кияни зазначають, що ціни на поїздку з центру міста стали приблизно вдвічі вищі. Палац Спорту - Лівобережна Печерськ-Оболонь Палац Спорту - Лівобережна Палац Спорту - вул. Заболотного Палац Спорту - Борщагівка Площа Льва Толстого - Русанівська набережна Палац Спорту - бульвар Перова Площа Льва Толстого - Позняки Вул. Голосіївська - ст. м. Житомирська Як повідомляли Українські Новини, у Києві після ослаблення карантину злетіли ціни на таксі. Тим часом, служби таксі Києва пояснюють підвищення цін збільшенням автомобільного трафіку і підвищенням попиту на послуги. Тим часом, мер Києва Віталій Кличко просить Кабмін відновити роботу громадського транспорту в столиці після 22 травня, а метрополітену з 25 травня.