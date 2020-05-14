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14 мая 2020, четверг, 18:42 692 Карта
Общество 2020-05-14T19:00:02+03:00
Українські Новини
На дорогах Киева образовались километровые пробки, парализовавшие движение

На дорогах Киева образовались километровые пробки, парализовавшие движение

Ярина Вацяк
Транспорт, Пробки, Пробки в Киеве
Пробки в Киеве. карта: Google-maps
Пробки в Киеве. карта: Google-maps

Киев в четверг вечером, 14 мая, сковали 8-бальные пробки из-за отсутствия необходимого количества общественного транспорта и нерабочего метро после того, как утром 13 мая Киев также стоял в пробках

Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервисов мониторинга пробок.

Кроме того, причиной пробок на некоторых лицах стал ремонт работ, а также ДТП.

Так, по данным Google-карт, пробки образовались на большинстве центральных улиц, на Окружной дороге. Несколько ДТП произошло на Набережно-Крещатицкой и Гаванском мосте.

Стоят также мост Метро и Патона в сторону Левого берега.

Пробки в Киеве. карта: Google-mapsПробки в Киеве. карта: Google-maps

Пробки в Киеве 12 мая. карта: Google-mapsПробки в Киеве 12 мая. карта: Google-maps

Киев стоит в пробках. карта: Google-mapsКиев стоит в пробках. карта: Google-maps

Как сообщали Українські Новини, в Киеве после ослабления карантина влетели цены на такси ввиду популярности этого вида транспорта: с 12 мая цены на услуги такси увеличились минимум в 1,5 раза. Киевляне отмечают, что цены на поездку в центр города стали больше на 150%, а поездка из окраины в окраину обойдется более, чем в 300 гривен. Службы такси Киева объясняют повышение цен увеличением автомобильного трафика и повышением спроса на услуги.

Тем временем, мэр Киева Виталий Кличко просит Кабмин возобновить работу общественного транспорта в столице после 22 мая, а метрополитена с 25 мая.

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