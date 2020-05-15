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  • Сегодня день святых Бориса и Глеба. Что нельзя делать и как приумножить деньги
15 мая 2020, пятница, 06:30 46
Lifestyle 2020-05-15T08:00:02+03:00
Українські Новини
Сегодня день святых Бориса и Глеба. Что нельзя делать и как приумножить деньги

Сегодня день святых Бориса и Глеба. Что нельзя делать и как приумножить деньги

Ирина Николенко
Православие, Святые, Традиции, Православный праздник
День святых Бориса и Глеба. Фото: ria.ru
День святых Бориса и Глеба. Фото: ria.ru

На этой неделе, 12 мая, верующие отмечали День памяти девяти мучеников Кизических, а сегодня православные христиане празднуют День святых Бориса и Глеба. Українські Новини собрали популярные традиции и обряды, которые можно делать в этот день.

15 мая православные христиане отмечают День Бориса и Глеба. Они были братьями-князьями и стали первыми русскими святыми. Их убил старший брат Святополк, чтобы захватить власть, доставшуюся от отца. Бориса закололи копьями, а Глеба зарезал его повар. Мощи братьев хранятся в Вышгороде в церкви-усыпальницы.

Обряды и традиции 15 мая

Пение соловья предвещает, что лето будет начинаться, а весна пойдет на спад.

Если в этот день зацвела черемуха, то придут похолодание и будут держаться в течение двух недель.

От нервных расстройств может помочь чтение.

В этот день можно покупать поросята, цыплята и мелкую домашнюю живность (кролики, нутрии).

Желательно помириться с теми, с кем в ссоре.

Можно обращаться к руководству с просьбами, отказа точно не будет.

Этот день полезен для принятия сауны и посещения массажиста.

Обряды для улучшения финансового состояния

Торговцы Руси прославляли святого Бориса и надеялись, что он поможет им в течение всего года получать хорошую прибыль.

В этот день пытались продать чем больше товара по высоким ценам. Считается, что чем больше выручка, тем лучше будут идти дела в течение года.

Любою дело, которое начнете в этот день, будет иметь благоприятный исход.

Что-нибудь продать 15 мая – это хорошая примета и для обычных людей, не связанных с торговлей, тогда весь год будет удачным в финансовом плане.

Денежные талисманы

Считается, что деньги могут принести и талисманы: статуэтка или изображение совы, денежное дерево, жаба богатства, золотые рыбки.

Денежные приметы

Чтобы дом не оставил достаток, в этот день не рекомендуется занимать соседям хлеб и соль, но можно при условии – если они заплатят за это хотя бы монетой.

Нельзя сметать со стола крошки руками.

Запрещается свистеть в помещении.

Если в этот день получили зарплату, не тратьте из нее ни копейки до следующих суток.

Как сообщали Українські Новин, 8 мая верующие почтили память Святого Марка, или повелителя дождей. Что делать на огороде в мае 2020: посевной календарь. А также гороскоп для всех знаков зодиака на 14 мая.

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