Астролог рассказал, кого из знаков зодиака ждут хорошие перспективы 14 мая

Четверг пройдет активнее, чем среда, для многих знаков зодиака. Подробнее об астрологическом прогнозе на сегодня, 14 мая, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки астрологическому прогнозу на 14 мая 2020.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Таланты Овнов заметят и оценять по достоинству в этот день. В четверг также следует ожидать хороших новостей. Во второй половине дня удастся восстановить старые связи, помириться с теми, с кем представители этого знака были в ссоре.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Тельцам звезды советуют не терять бдительность и следить за своими словами в этот день. Неверные действия стороны могут стать угрозой и разрушить как личные отношения, так и деловое сотрудничество. Также в четверг лучше не рисковать и не идите против правил. Проявляйте благоразумие во всем, только таким образом у вас получится достичь желаемого.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецам в этот день не следует расстраиваться из-за мелких неудач. Звезды уверяют, что у представителей этого знака есть шанс добиться намеченных целей, получить желаемое, и к этому нужно стремиться, быть уверенными в собственных силах, только при таком раскладе можно будет достичь успеха.

Рак (21 июня – 22 июля)

Ракам в делах необходимо проявлять настойчивость и уверенно двигаться к намеченным целям. Если в четверг представители этого знака не будут излишне легкомысленными и не станут витать в облаках, им представится возможность оперативно разрешить практические задачи и бытовые проблемы.

Лев (23 июля – 22 августа)

Львов ждет отличный день для новых дел, ведь обстоятельства будут складываться благоприятно для них, а особенно повезет творческим личностям. Также в этот день удачно пройдут деловые и личные встречи, представителям этого знака не составит труда завоевать симпатию окружающих и выстроить взаимоотношения с партнерами в нужном для них ключе.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Мелкие проблемы и неурядицы заставят Дев излишне понервничать, предстоит решать проблемы на ходу, принимать спонтанные решения и действовать быстро и решительно, времени на раздумье не будет. В личной жизни также могут произойти перемены, возникнут трудности. Звезды советуют постараться не обострять противоречия с близкими и не выяснять отношения, есть риск развития конфликта.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Весов ждет сложный день, нужна осторожность буквально во всем. В этот период необдуманный поступок может иметь серьезные последствия. Особенно это касается бизнеса и индивидуальной работы. Также в этот день не следует совершать крупных покупок и лучше не принимать никаких решений, которые хоть как-то касаются денег.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Звезды советуют Скорпионам постараться не проявлять излишнюю активность в делах. День будет неоднозначный, чтобы не прогореть, лучше запастись терпением и действовать обдуманно. В этот период не следует делиться своими мыслями и планами на будущее. Лучше держаться в тени и решать текущие задачи.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцов ждет неплохой день. В четверг можно успешно звершить мелкие проблемы и ранее начатые дела. Однако не следует спешить с покупками, особенно если они требуют рассрочки или кредита. В этот день лучше не связывать себя никакими финансовыми обязательствами, ведь в будущем будет сложно выполнить их.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Козерогов ждет неоднозначный день. Искушения и обман со стороны могут сбить с истинного пути, стать причиной ссор и конфликтов с окружающими. В течение дня звезды советуют не менять что-либо кардинально, а действовать, опираясь на помощь со стороны близких и собственный опыт.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Звезды уверяют, что в четверг общение с такими людьми окажет Водолеям содействие в делах и позволит настроиться на нужную волну. Представители этого знака получат не только эмоциональную поддержку, но и реальную помощь.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Первая половина дня требует осторожности. Любая ошибка и оплошность Рыб могут привести к серьезным неприятностям. После полудня ситуация изменится к лучшему и представители этого знака почувствуют себя на подъеме. На это время можно планировать важные дела и встречи с деловыми партнерами.

Как сообщали Українські Новини, в мае 2020 года пройдет несколько магнитных бурь.

Также, 14 мая дожди будут в большей части Украины, местами с грозами, температура воздуха будет +12 +25 градусов.