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  • Что и когда можно сажать. Посевной календарь на май-2020
25 апреля 2020, суббота, 06:00 627 Инфографика
Жизнь 2020-04-25T06:00:02+03:00
Українські Новини
Что и когда можно сажать. Посевной календарь на май-2020

Что и когда можно сажать. Посевной календарь на май-2020

Анна Рудык
Посев, Посадки, Сезонные работы, Посевной календарь
Посевной календарь на май-2020. Фото: pixabay
Посевной календарь на май-2020. Фото: pixabay

Поскольку в этом году ночные заморозки и холодная весна затянулись, украинцам придется начать посадки немного позже - с конца апреля-начала мая. Для того, чтобы избежать опасных периодов в работе с растениями, нужно использовать лунный календарь, а также посевной календарь на май-2020. Благоприятные дни для посадки разных растений публикует "Обозреватель".

Так, на этот месяц выпадает львиная доля земляных работ. Кроме традиционной заботы о будущем урожае овощей, следует еще позаботиться о газонах и клумбах.

Посевной календарь на май-2020. Фото: ОбозревательПосевной календарь на май-2020. Фото: Обозреватель

Благоприятные дни для посева зелени. Фото: ОбозревательБлагоприятные дни для посева зелени. Фото: Обозреватель

Неблагоприятные дни для посева по посевному календарю на май-2020. Фото: ОбозревательНеблагоприятные дни для посева по посевному календарю на май-2020. Фото: Обозреватель

Неблагоприятные дни для сбора урожая. Фото: ОбозревательНеблагоприятные дни для сбора урожая. Фото: Обозреватель

Как сообщали Українські Новини, в лунном календаре есть рекомендации по борьбе с сорняками, пересадке деревьев и кустарников, обрезке сада, правильно времени для внесения удобрений, уходе за растениями и тому подобное.

Также погода в мире и Украине стремительно меняется, так, бесснежная зима привела к засухе. В Укргидрометцентре побаиваются за урожай из-за отсутствия дождей, а тем временем Киев накрыло пылевой бурей, а пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне уже больше недели пытаются ликвидировать. 

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