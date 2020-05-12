Сегодня День памяти девяти мучеников. Что спасет от 9 болезней и почему нужно запоминать сны

10 мая украинцы уже отпраздновали День матери, а сегодня верующие отмечают День девяти мучеников Кизических, которые исцеляют людей от физических болезней, а также в этот день можно предвещать будущее по погоде. Українські Новини собрали главные обычаи и приметы в день святых мучеников Кизических, которые могут предсказать будущее.

Сегодня отмечается День памяти девяти мучеников Кизических, или девяти целителей. Они погибли в III веке нашей эры в городе Кизик (сейчас это территория современной Турции) за христианскую веру. Через несколько лет после их смерти, у их родного города построили храм и перенесли туда мощи святых. С тех пор там начали происходить чудеса – больные люди начали выздоравливать, а безумные исцелятся.

Заговоры

Считается, мученики Кизические могут исцелить от телесных болезней. Для этого нужно в полдень встать на открытой местности, раскинуть руки, повернуться к солнцу и ветру и сказать слова: "Чтобы напасть кpoвь не ломала, по жилам не ходила, опухоли ни приводила, костей не ломала, суставов не крутила, дабы человек был от земли чистый, от воды светлый", – передает издание "Intermarium-Новини Міжмор'я".

Приметы и обычаи

12 мая природа может предсказать многие события. Поэтому в этот день следят за тем, что происходит вокруг.

Если восход солнца был ярким, то лето будет теплым.

Звездное небо предвещает богатый урожай.

Если насекомые переселяются в сухое место, это к дождю.

Множество жуков предвещают засуху.

Если в этот день береза ​​распустила листья раньше ольхи, то летом будет засуха, и наоборот.

Если в этот день будет молния перед дождем – осадки будут идти долго.

осадки будут идти долго. Если 12 мая жалит пчела, это спасет от девяти недугов, оса – девять недугов принесет.

Считается, что сны в ночь с 11 на 12 мая также вещие. А если 12 мая рождается ребенок, ему придется пройти через 9 испытаний. Женитьба в этот день предвещает спокойную и долгую семейную жизнь.

День памяти девяти мучеников считается и днем ​​целителей. 12 мая лечили болезни травами и молитвами.

Именины 12 мая: Василий, Иван, Федот, Филимон.

Как сообщали Українські Новини, 8 мая верующие отмечали День святого Марка, или повелителя весенних дождей.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 11 мая.