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  • Сегодня День памяти девяти мучеников. Что спасет от 9 болезней и почему нужно запоминать сны
12 мая 2020, вторник, 06:15 17
Lifestyle 2020-05-12T06:15:01+03:00
Українські Новини
Сегодня День памяти девяти мучеников. Что спасет от 9 болезней и почему нужно запоминать сны

Сегодня День памяти девяти мучеников. Что спасет от 9 болезней и почему нужно запоминать сны

Ирина Николенко
Церковь, Верующие, Святые, Народные приметы
День девяти мучеников Кизических. Фото: heaclub.ru
День девяти мучеников Кизических. Фото: heaclub.ru

10 мая украинцы уже отпраздновали День матери, а сегодня верующие отмечают День девяти мучеников Кизических, которые исцеляют людей от физических болезней, а также в этот день можно предвещать будущее по погоде. Українські Новини собрали главные обычаи и приметы в день святых мучеников Кизических, которые могут предсказать будущее.

Сегодня отмечается День памяти девяти мучеников Кизических, или девяти целителей. Они погибли в III веке нашей эры в городе Кизик (сейчас это территория современной Турции) за христианскую веру. Через несколько лет после их смерти, у их родного города построили храм и перенесли туда мощи святых. С тех пор там начали происходить чудеса  больные люди начали выздоравливать, а безумные исцелятся.

Заговоры

Считается, мученики Кизические могут исцелить от телесных болезней. Для этого нужно в полдень встать на открытой местности, раскинуть руки, повернуться к солнцу и ветру и сказать слова: "Чтобы напасть кpoвь не ломала, по жилам не ходила, опухоли ни приводила, костей не ломала, суставов не крутила, дабы человек был от земли чистый, от воды светлый", передает издание "Intermarium-Новини Міжмор'я".

Приметы и обычаи

12 мая природа может предсказать многие события. Поэтому в этот день следят за тем, что происходит вокруг.

  • Если восход солнца был ярким, то лето будет теплым.
  • Звездное небо предвещает богатый урожай.
  • Если насекомые переселяются в сухое место, это к дождю.
  • Множество жуков предвещают засуху.
  • Если в этот день береза ​​распустила листья раньше ольхи, то летом будет засуха, и наоборот.
  • Если в этот день будет молния перед дождем  осадки будут идти долго.
  • Если 12 мая жалит пчела, это спасет от девяти недугов, оса – девять недугов принесет.

Считается, что сны в ночь с 11 на 12 мая также вещие. А если 12 мая рождается ребенок, ему придется пройти через 9 испытаний. Женитьба в этот день предвещает спокойную и долгую семейную жизнь.

День памяти девяти мучеников считается и днем ​​целителей. 12 мая лечили болезни травами и молитвами.

Именины 12 мая: Василий, Иван, Федот, Филимон.

Как сообщали Українські Новини, 8 мая верующие отмечали День святого Марка, или повелителя весенних дождей.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 11 мая.

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