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  • Сьогодні день святих Бориса і Гліба. Що не можна робити і як примножити гроші
15 травня 2020, пʼятниця, 06:30 10
Lifestyle 2020-05-15T08:15:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні день святих Бориса і Гліба. Що не можна робити і як примножити гроші

Сьогодні день святих Бориса і Гліба. Що не можна робити і як примножити гроші

Ирина Николенко
Релігія, Народні прикмети, Православні свята, Церква
День святих Бориса і Гліба. Фото: ria.ru
День святих Бориса і Гліба. Фото: ria.ru

На цьому тижні, 12 травня, віряни відзначали День пам'яті дев'яти мучеників Кизицьких, а сьогодні православні християни святкують День святих Бориса і Гліба. Українські Новини зібрали популярні традиції і обряди, які можна робити в цей день.

15 травня православні християни відзначають День свтяих Бориса і Гліба. Вони були братами-князями і стали першими руськими святими. Їх убив старший брат Святополк, щоб захопити владу, що дісталася від батька. Бориса закололи списами, а Гліба зарізав його кухар. Мощі братів зберігаються у Вишгороді в церкві-усипальниці.

Обряди і традиції 15 травня

Спів солов'я віщує, що літо буде починатися, а весна піде на спад.

Якщо у цей день зацвіла черемха, то прийдуть похолодання і будуть триматися упродовж двох тижнів.

Від нервових розладів може допомогти читання.

У цей день можна купувати поросята, кури і дрібну домашню живність (кролі, нутрії).

Бажано помиритися з тими, з ким у сварці.

Можна звертатися до керівництва з проханнями, відмови не буде.

Цей день корисний для прийняття сауни і відвідування масажиста.

Обряди для поліпшення фінансового стану

Торговці Русі прославляли святого Бориса і сподівалися, що він допоможе їм упродовж всього року отримувати гарний прибуток.

В цей день намагалися продати чим більше товару за високими цінами. Вважається, що чим більший дохід, тим краще будуть йти справи упродовж року.

Будь-яка справу, яку почнете в цей день, буде мати хороший результат.

Що-небудь продати 15 травня – це хороша прикмета і для звичайних людей, не пов'язаних з торгівлею, тоді весь рік буде вдалим у фінансовому плані.

Грошові талісмани

Вважається, що гроші можуть принести і талісмани: статуетка або зображення сови, грошове дерево, жаба багатства, золоті рибки.

Грошові прикмети

Щоб будинок не залишив достаток, в цей день не рекомендується займати сусідам хліб і сіль, але можна при умові – якщо вони заплатять за це хоча б монету.

Не Можна змітати зі столу крихти руками.

Забороняється свистіти в приміщенні.

Якщо в цей день отримали зарплату, не можна витрачати з неї ні копійки до наступної доби.

Як повідомляли Українські Новини, 8 травня віряни вшанували пам'ять Святого Марка, або повелителя дощів. Що робити на городі в травні 2020: посівний календар. А також гороскоп для всіх знаків зодіаку на 14 травня.

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