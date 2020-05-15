Сьогодні день святих Бориса і Гліба. Що не можна робити і як примножити гроші

На цьому тижні, 12 травня, віряни відзначали День пам'яті дев'яти мучеників Кизицьких, а сьогодні православні християни святкують День святих Бориса і Гліба. Українські Новини зібрали популярні традиції і обряди, які можна робити в цей день. 15 травня православні християни відзначають День свтяих Бориса і Гліба. Вони були братами-князями і стали першими руськими святими. Їх убив старший брат Святополк, щоб захопити владу, що дісталася від батька. Бориса закололи списами, а Гліба зарізав його кухар. Мощі братів зберігаються у Вишгороді в церкві-усипальниці. Обряди і традиції 15 травня Спів солов'я віщує, що літо буде починатися, а весна піде на спад. Якщо у цей день зацвіла черемха, то прийдуть похолодання і будуть триматися упродовж двох тижнів. Від нервових розладів може допомогти читання. У цей день можна купувати поросята, кури і дрібну домашню живність (кролі, нутрії). Бажано помиритися з тими, з ким у сварці. Можна звертатися до керівництва з проханнями, відмови не буде. Цей день корисний для прийняття сауни і відвідування масажиста. Обряди для поліпшення фінансового стану Торговці Русі прославляли святого Бориса і сподівалися, що він допоможе їм упродовж всього року отримувати гарний прибуток. В цей день намагалися продати чим більше товару за високими цінами. Вважається, що чим більший дохід, тим краще будуть йти справи упродовж року. Будь-яка справу, яку почнете в цей день, буде мати хороший результат. Що-небудь продати 15 травня – це хороша прикмета і для звичайних людей, не пов'язаних з торгівлею, тоді весь рік буде вдалим у фінансовому плані. Грошові талісмани Вважається, що гроші можуть принести і талісмани: статуетка або зображення сови, грошове дерево, жаба багатства, золоті рибки. Грошові прикмети Щоб будинок не залишив достаток, в цей день не рекомендується займати сусідам хліб і сіль, але можна при умові – якщо вони заплатять за це хоча б монету. Не Можна змітати зі столу крихти руками. Забороняється свистіти в приміщенні. Якщо в цей день отримали зарплату, не можна витрачати з неї ні копійки до наступної доби. Як повідомляли Українські Новини, 8 травня віряни вшанували пам'ять Святого Марка, або повелителя дощів. Що робити на городі в травні 2020: посівний календар. А також гороскоп для всіх знаків зодіаку на 14 травня.