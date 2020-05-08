Повелитель весенних дождей: что можно делать в День Святого Марка

Сегодня 8 мая отмечается День памяти Святого апостола и евангелиста Марка. С этим праздником связывали много примет, передают Українські Новини.

8 мая верующие отмечают день Святого Марка, которого называют повелителем весенних дождей или Марк Ключник. По поверью, если в мае будет не менее 3 дождей, то будет хороший урожай хлеба на 3 года.

По древним верованиям, если в этот день певчие птицы возвращаются стаями, то лето будет теплым. Также, если в этот день на небе можно увидеть высокую радугу, то будет хорошая погода, а если низкая – стоит ожидать несчастье.

Если будут холодные и обильные дожди, то не будет урожая меда.

Также если в этот день кукушка кует, морозов больше не будет.

8 мая запрещается разливать воду на землю, считалось, что из-за этого Марк может оставить землю без дождей.

Если на огород или сад прилетят птицы – это к хорошему урожаю на деревьях и на грядках.

Поэтому в этот день верующие молились Святому Марку, чтобы он оберегал посевы от засухи, вместе с тем, и чтобы не было сильных ливней, которые могут залить урожай.

Также считается, что этот день может быть удачным для поездок, путешествий и командировок. Также 8 мая можно начинать новые дела.

8 мая отмечают именины Марк, Сергей, Василий.

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