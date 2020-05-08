подписаться на рассылку
26.7 27.05
28.7 29.3
˟
08 мая 2020, пятница, 06:30 12
Lifestyle 2020-05-08T06:30:02+03:00
Українські Новини
Повелитель весенних дождей: что можно делать в День Святого Марка

Повелитель весенних дождей: что можно делать в День Святого Марка

Ирина Николенко
Василий, День Ангела, религиозные праздники, День матери-2020
День Святого Марка. Фото: otvetim.info
День Святого Марка. Фото: otvetim.info

Сегодня 8 мая отмечается День памяти Святого апостола и евангелиста Марка. С этим праздником связывали много примет, передают Українські Новини.

8 мая верующие отмечают день Святого Марка, которого называют повелителем весенних дождей или Марк Ключник. По поверью, если в мае будет не менее 3 дождей, то будет хороший урожай хлеба на 3 года.

По древним верованиям, если в этот день певчие птицы возвращаются стаями, то лето будет теплым. Также, если в этот день на небе можно увидеть высокую радугу, то будет хорошая погода, а если низкая – стоит ожидать несчастье.

Если будут холодные и обильные дожди, то не будет урожая меда.

Также если в этот день кукушка кует, морозов больше не будет.

8 мая запрещается разливать воду на землю, считалось, что из-за этого Марк может оставить землю без дождей.

Если на огород или сад прилетят птицы – это к хорошему урожаю на деревьях и на грядках.

Поэтому в этот день верующие молились Святому Марку, чтобы он оберегал посевы от засухи, вместе с тем, и чтобы не было сильных ливней, которые могут залить урожай.

Также считается, что этот день может быть удачным для поездок, путешествий и командировок. Также 8 мая можно начинать новые дела.

8 мая отмечают именины Марк, Сергей, Василий.

Как сообщали Українські Новини, на этой неделе в Украине будут отмечать День матери. Что можно подарить самому дорогому человеку - ТОП-5 идей подарка. 

Больше новостей о: Василий День Ангела религиозные праздники День матери-2020

Праздник Василия: подборка поздравлений на именины...
Сегодня День Юрия. Поздравления в открытках...
В Минздраве рассказали, почему в Украине резко уве...
Подборка самых красивых поздравлений с Днем матери...
Зеленский назначил Саакашвили главой исполкома Нацсовета реформ
В Украине возобновили работу 562 продовольственных рынка, - Госпродпотребслужба
Новости
Министр Чернышов в апреле получил 47 тыс. гривен, его замы — от 4 тыс. до 99 тыс. гривен 06:40 Документ
Почти сотня депутатов Рады не получили выплаты в марте за депутатские полномочия 06:40 Документ
Соблюдать дистанцию и самоизоляцию придется после завершения карантина, — ЦОЗ 06:15
15 услуг для граждан и бизнеса. Какие данные можно получить в приложении "Дія" в мае 06:10
Раздача гуманитарной помощи в Карачи (Пакистан) Фото npr.org
3 миллиона пакистанских семей полагаются на внешнюю помощь в условиях карантина COVID-19 (социсследование) 06:01 Фото
больше новостей
Мокрый снег, похолодание и сильные дожди с ветрами. Прогноз погоды на 7 мая 21:00
Населению повышают тариф за электричество, а атомные станции переводят на майнинг криптовалюты 07:00 Новости дня
Гривна резко подскочила. Курсы валют на сегодня 05:30
Ослабление карантина: с 11 мая музеи откроют без посетителей, библиотеки работать не будут 20:00
В Киеве смертельное ДТП с 4 автомобилями: водитель потерял сознание за рулем 11:07
больше новостей
Населению повышают тариф за электричество, а атомные станции переводят на майнинг криптовалюты 07:00 Новости дня
США обвинили Россию в распространении фейков о лаборатории Украины, где хранятся возбудители болезней 21:28
Разумков и Стефанчук в апреле получили по 89,2 тысячи гривен зарплаты и "депутатских" 15:23 Документ
В Запорожье суд постановил, что огород – не общественное место. Маску можно не надевать 06:11
Врачам больницы скорой помощи в Киеве вполовину убавили зарплату 17:31
больше новостей
Маски можно снимать, только когда ешь. Как будут работать летние площадки после смягчения карантина
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok