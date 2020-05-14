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14 мая 2020, четверг, 17:59 55
Мир 2020-05-14T18:30:02+03:00
Українські Новини
Вакцина от коронавируса будет готова к 2021 году, – ЕС

Вакцина от коронавируса будет готова к 2021 году, – ЕС

Елизавета Кесельман
Коронавирус, вакцина от коронавируса, Разработка вакцины, Коронавирус в мире
Вакцина. Фото: world-fact.ru
Вакцина. Фото: world-fact.ru

Председатель Европейского агентства по лекарственным средствам Марко Кавалери заявил, что вакцина от коронавируса в лучшем случае будет завершена к 2021 году. Об этом передает Reuters.

В частности, чиновник объяснил, что не верит в то, что вакцину от коронавируса смогут вывести до сенятбря.  

"Поскольку разработка должна начинаться с нуля, мы можем получить ее по оптимистическому сценарию в начале 2021 года", - подчеркнул он.

Европейское агентство лекарственных средств также рассматривает 115 различных методов лечения коронавируса, который, по данным Всемирной организации здравоохранения, привел к гибели почти 300 тысяч человек во всем мире.

Кавалери сказал, что некоторые из этих препаратов могут быть одобрены в Европе уже этим летом, но он не уточнил, какие именно.

Как сообщали Українські Новини, США работают над 8 потенциальными вакцинами от коронавируса. 

Ранее ВОЗ назвала три препарата, лидирующих в клинических испытаниях от коронавируса.

Тем временем, Канада и Китай начали совместное сотрудничество по разработке вакцины от коронавируса.

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