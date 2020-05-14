Вакцина от коронавируса будет готова к 2021 году, – ЕС

Председатель Европейского агентства по лекарственным средствам Марко Кавалери заявил, что вакцина от коронавируса в лучшем случае будет завершена к 2021 году. Об этом передает Reuters. В частности, чиновник объяснил, что не верит в то, что вакцину от коронавируса смогут вывести до сенятбря. "Поскольку разработка должна начинаться с нуля, мы можем получить ее по оптимистическому сценарию в начале 2021 года", - подчеркнул он. Европейское агентство лекарственных средств также рассматривает 115 различных методов лечения коронавируса, который, по данным Всемирной организации здравоохранения, привел к гибели почти 300 тысяч человек во всем мире. Кавалери сказал, что некоторые из этих препаратов могут быть одобрены в Европе уже этим летом, но он не уточнил, какие именно. Как сообщали Українські Новини, США работают над 8 потенциальными вакцинами от коронавируса. Ранее ВОЗ назвала три препарата, лидирующих в клинических испытаниях от коронавируса. Тем временем, Канада и Китай начали совместное сотрудничество по разработке вакцины от коронавируса.