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12 мая 2020, вторник, 21:29 357
Мир 2020-05-12T22:15:01+03:00
Українські Новини
Канада и Китай начали совместное сотрудничество по разработке вакцины от коронавируса

Канада и Китай начали совместное сотрудничество по разработке вакцины от коронавируса

Елизавета Кесельман
Китай, Вакцина, Канада, вакцина от коронавируса, Разработка вакцины
Вакцинация. Фото: bnkomi.ru
Вакцинация. Фото: bnkomi.ru

В то время, как США заявили о работе над 8 потенциальными вакцинами от коронавируса, Национальный исследовательский центр (NRC) Канады сообщил о старте сотрудничества с китайской компанией CanSino Biologics Inc, которая является одной из немногих компаний по всему миру, где проводят клинические испытания вакцины от коронавируса. Об этом передает CNN.

В Канаде выразили надежды, что в случае одобрения вакцины, ее начнут испытывать на жителях Канады. 

"Этот кандидат на вакцину имеет большие перспективы. До тех пор, пока не будет создана эффективная вакцина от COVID-19, вирус будет продолжать разрушать все аспекты нашего общества и экономики", - заявил Иэн Стюарт, президент Национального исследовательского совета Канады.

Отмечается, что в случае одобрения китайскими регулирующими органами, NRC увеличит производство вакцины CanSino  в Монреале. После этого для CanSino подготовят заявку на проведение клинических испытаний на людях в канадском регуляторе лекарственных средств Health Canada.

Как сообщали Українські Новини, ранее ВОЗ назвала три препарата, лидирующих в клинических испытаниях от коронавируса.

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