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12 мая 2020, вторник, 18:40 42
Мир 2020-05-12T18:45:01+03:00
Українські Новини
США разрабатывают восемь потенциальных вакцин от коронавируса

США разрабатывают восемь потенциальных вакцин от коронавируса

Елизавета Кесельман
США, Вакцина, вакцина от коронавируса, Коронавирус в США
Вакцина. Лекарство. Фото: world-fact.ru
Вакцина. Лекарство. Фото: world-fact.ru

В то время, как Эстония стала первой страной, где протестируют препарат Авиган в качестве вакцины от коронавируса, в Соединенных штатах заявили, что разрабатывают 8 потенциальных вакцин от коронавируса. Об этом во время видео слушаний в Сенате заявил ведущий эпидемиолог США доктор Энтони Фаучи, передает РБК-Украина. 

Как заявил Фаучи, на данный момент лишь одна из восьми потенциальных вакцин успешно прошла клинические испытания, однако ее названия эпидемиолог не упоминает.

Фаучи надеется, что по итогу клинических испытаний хорошие результаты покажут сразу несколько препаратов.

"У нас много кандидатов, и мы надеемся, что у нас будет много победителей. Другими словами, это несколько ударов по воротам", - отметил ученый, добавив, что эффективность будущей вакцины пока что считается "большим неизвестным".

Как сообщали Українські Новини, ранее ВОЗ назвала три препарата, лидирующих в клинических испытаниях от коронавируса.

Кроме того, врачи Нью-Йорка выяснили, что 80% больных корнавирусом умирают при подключении к аппарату ИВЛ. 

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